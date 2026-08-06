¿Qué se espera de relación de Estados Unidos y Colombia durante mandato de Abelardo de la Espriella?

Aunque aún no se ha oficializado quién será el embajador de Estados Unidos en Colombia y Abelardo de la Espriella no se ha posesionado como presidente, ya se han dado a conocer algunos anuncios y declaraciones relacionadas a cómo será la relación del nuevo gobierno con el país norteamericano. Entre estos anuncios está la estrategia de seguridad llamada Plan Patriota 2.0, así como la presunta salida de Colombia en la iniciativa china llamada la Franja y la Ruta, según mencionó el nominado para ser embajador de EE. UU., Nate Morris.

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Morris explicó el pasado miércoles 5 de agosto cuáles serían las prioridades de Estados Unidos en su gestión, entre las que están detener o hacer frente al flujo de drogas ilícitas desde Colombia hacia los Estados Unidos, expandir las oportunidades de comercio entre ambos países y ayudar a los estadounidenses que viajen a Colombia. Cabe resaltar que, para que se convierta en embajador, todavía falta que el Senado de la nación norteamericana apruebe su nombramiento.

También, hizo énfasis en que una de las prioridades más importantes es contrarrestar la presencia de China en Colombia: "En el caso concreto de Colombia, creo que el gobierno colombiano debe decidir si opta por Estados Unidos o por China. No considero productivo que ambos países estemos invirtiendo allí. Me resulta muy alentadora la postura del nuevo presidente y su compromiso de retirar a Colombia del memorando de entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. Me parece un paso extraordinario para dejar claro dónde residen nuestras alianzas".



Por otro lado, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmó que este 7 de agosto se llevarán a cabo reuniones bilaterales con la delegación de Estados Unidos, lo cual “significa que la apuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella, que fue una de las más importantes en la plataforma de campaña, que es la seguridad de nuestro país, recuperar el rumbo de Colombia en materia de seguridad, pues es una prioridad y contará con el respaldo del primer socio de Colombia comercial y de inversión que son los Estados Unidos de América”.



¿Cómo sería el Plan Patriota 2.0?

Una estrategia de seguridad que surge tras encuentros clave en Washington entre el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora, y el subsecretario adjunto de defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, es el Plan Patriota 2.0. Según Humire, bajo el liderazgo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se busca llevar la alianza histórica entre ambas naciones a "nuevos niveles".



El general (r) Jorge Eduardo Mora ha enfatizado el compromiso de "recuperar, modernizar y fortalecer las capacidades estratégicas" que se han deteriorado en años recientes. Esto incluye de manera prioritaria el mantenimiento de la flota de helicópteros Black Hawk, programas de protección contra drones y el establecimiento de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. La estrategia también identifica zonas geográficas críticas para la intervención militar y policial. León prioriza el suroccidente del país (Cauca, Nariño y Putumayo), el noreste antioqueño, el sur de Bolívar, la región del Catatumbo y los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá.



La integración al Escudo de las Américas

Tras ganar las elecciones, De la Espriella manifestó su intención de hacer parte del Escudo de las Américas, una alianza militar para combatir el narcotráfico que fue presentada por Trump en marzo de 2026, durante una cumbre en Miami (Florida) con 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa. “A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”, aseguró el presidente electo.

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Ya Evan Ellis, experto del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), había vaticinado en declaraciones a AFP que "Colombia se unirá" a esta alianza de seguridad. "Espero más colaboración colombiana contra grupos designados como terroristas en toda la región, mucho más allá de Colombia", añadió. Por otro lado, Jason Marczak, director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, explicó que "se prevén nuevos esfuerzos conjuntos para perseguir a los grupos armados ilegales que cruzan regularmente la frontera entre Colombia y Venezuela".

LAURA VALENTINA MERCADO

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