Preocupante fenómeno en el Atlántico alcanzó uno de sus niveles más altos en 2026, según la NASA

El gran cinturón de sargazo del Atlántico continúa creciendo y consolidándose como uno de los fenómenos ambientales más importantes del océano Atlántico tropical. Así lo muestran los datos obtenidos por el satélite PACE de la NASA, que permitieron establecer que junio de 2026 registró la mayor cantidad de sargazo del año y la segunda cifra más alta desde que comenzó el monitoreo mediante imágenes satelitales. Según el análisis realizado por investigadores de la Universidad del Sur de Florida (USF), únicamente el año 2025 presentó una biomasa superior. Sin embargo, algunas regiones alcanzaron máximos históricos, especialmente el mar Caribe y el golfo de México, donde la acumulación de estas algas fue mayor que en cualquier otro año registrado.

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Los mapas elaborados a partir del Instrumento de Color del Océano (OCI), instalado en el satélite PACE, muestran una extensa franja de sargazo que atraviesa el Atlántico tropical desde las costas de África occidental hasta el Caribe y el continente americano. Aunque en las imágenes el cinturón parece una masa continua, los investigadores explican que en realidad está conformado por múltiples agrupaciones flotantes distribuidas sobre la superficie del océano. El informe correspondiente a junio de 2026 revela que varias zonas presentaron las mayores concentraciones de sargazo desde que existen mediciones.



Caribe y golfo de México registraron cifras récord de este fenómeno

En el Caribe occidental se estimaron cerca de 3,6 millones de toneladas métricas de biomasa. Por su parte, el Caribe oriental alcanzó aproximadamente nueve millones de toneladas métricas, mientras que el golfo de México llegó a cinco millones de toneladas métricas, casi el doble del récord anterior, que había sido establecido durante 2025. Estos incrementos preocupan porque el sargazo suele desplazarse hasta las costas impulsado por las corrientes marinas y los vientos, generando acumulaciones que afectan playas, arrecifes y otras áreas costeras.



Brian Barnes, científico del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida, explicó que el monitoreo satelital permite observar el fenómeno tanto a gran escala como en las zonas donde produce mayores impactos. "El cinturón es un fenómeno que ocurre a escala de la cuenca oceánica y que puede tener efectos devastadores a escala local en todo el Caribe y el golfo, y las observaciones satelitales son el único método que permite captar ambas escalas a diario", señaló Barnes, citado por la NASA. El investigador añadió que el seguimiento constante ayuda a que las comunidades costeras conozcan la ubicación del sargazo y puedan prepararse para su llegada.



¿Por qué el sargazo puede convertirse en un problema?

El sargazo cumple una función importante dentro del ecosistema marino cuando permanece en mar abierto y en cantidades moderadas. Estas algas sirven como refugio para peces, tortugas marinas, invertebrados y aves, además de contribuir a la producción de oxígeno mediante la fotosíntesis. Sin embargo, cuando grandes cantidades llegan hasta las costas comienzan a aparecer diferentes problemas ambientales. Las masas de sargazo pueden cubrir arrecifes de coral y praderas de pastos marinos, reduciendo la cantidad de luz disponible y afectando la circulación del agua. También pueden enredar diferentes especies marinas y alterar los hábitats donde estas se desarrollan. Una vez llegan a las playas inicia el proceso de descomposición, durante el cual se libera sulfuro de hidrógeno, un gas caracterizado por su olor similar al de los huevos podridos. Además del impacto sobre los ecosistemas, este proceso puede afectar la actividad turística en las zonas donde el sargazo permanece durante varios días.



El seguimiento del sargazo depende de sensores instalados en diferentes satélites de observación terrestre. En la actualidad, uno de los principales instrumentos es el Ocean Color Instrument (OCI), que hace parte de la misión PACE, lanzada por la NASA en febrero de 2024. De acuerdo con la agencia espacial, el método consiste en analizar la forma en que estas algas reflejan la luz solar. La NASA explica que: "Debido a su estructura vegetal y a sus pigmentos de clorofila, el sargazo refleja más luz del infrarrojo cercano que el agua. Los científicos identifican los píxeles donde la reflectancia supera los niveles producidos por el agua de mar sola y luego utilizan la magnitud de este incremento para estimar la densidad del sargazo". Posteriormente, esas estimaciones permiten calcular la biomasa presente en cada zona del océano y hacer comparaciones entre diferentes años para identificar tendencias de largo plazo.

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Los investigadores recuerdan que antes de 2011 la mayor parte del sargazo permanecía concentrada en el mar de los Sargazos, ubicado en el Atlántico Norte. Desde ese año comenzó a observarse la formación de una enorme franja de algas en el Atlántico tropical, fenómeno que con el paso del tiempo ha mostrado un crecimiento sostenido. Las series históricas elaboradas con imágenes satelitales evidencian que cada año se presentan variaciones estacionales, con disminuciones durante el invierno y aumentos entre la primavera y el verano del hemisferio norte. En 2025 se registró el mayor volumen observado hasta ahora. Durante 2026 la biomasa aumentó rápidamente en los primeros meses del año y alcanzó su punto máximo en junio, aunque las observaciones preliminares indican que durante julio comenzó un descenso.

Científicos aún trabajan para determinar con precisión qué factores impulsan su crecimiento. Chuanmin Hu, oceanógrafo óptico de la Universidad del Sur de Florida, explicó que existen varias hipótesis. "Desde la aparición inicial del gran cinturón de sargazo del Atlántico en 2011, la cantidad total de sargazo en este océano ha aumentado considerablemente, más que duplicándose cada cinco años", indicó el investigador. Hu agregó que el fenómeno podría estar relacionado con una combinación de factores como el calentamiento del océano, el aumento de nutrientes procedentes de diferentes fuentes y la presencia de microorganismos capaces de aportar nutrientes adicionales que favorecen el crecimiento de estas algas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co