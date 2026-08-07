Reportan temblor de magnitud 4,8 en Ecuador: se sintió en municipios de Colombia

Un sismo de magnitud 4,8 se registró este viernes 7 de agosto en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, un movimiento telúrico que fue percibido por habitantes de varios municipios del departamento de Nariño, según reportes de usuarios en redes sociales.

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De acuerdo con el reporte oficial, el evento sísmico ocurrió a las 12:49 p. m. y tuvo una magnitud de 4,8. El movimiento fue localizado en Tufiño, provincia de Carchi (Ecuador), en el área de influencia del volcán Chiles-Cerro Negro, con una profundidad superficial, característica que suele favorecer que los sismos sean percibidos con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

El informe técnico señala que el sismo tuvo una localización de 0.83°, -77.84° y fue revisado de manera manual por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto (OVSP).



Se sintió en algunos municipios de Colombia

Según el reporte, el epicentro se ubicó a 4 kilómetros de Tufiño (Ecuador), 10 kilómetros de Cumbal (Nariño) y 13 kilómetros de Cuaspud Carlosama (Nariño), municipios situados en la zona fronteriza entre ambos países.



Tras el movimiento telúrico, usuarios en redes sociales aseguraron haber sentido el temblor en diferentes municipios del departamento de Nariño. Entre las localidades mencionadas se encuentran Cumbal, Ipiales, Guachucal y Aldana, donde varias personas manifestaron haber percibido el sismo.

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Hasta el momento, ni los usuarios, ni las autoridades no han reportado afectaciones o emergencias relacionadas con este evento.

El movimiento sísmico se presentó en el área de influencia del volcán Chiles-Cerro Negro, una zona reconocida por su actividad sísmica debido a las condiciones geológicas de la región.

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¿Qué hacer durante un terremoto?

Mantener la calma y evitar correr durante el movimiento telúrico.

Refugiarse en lugares seguros, como bajo mesas resistentes o junto a paredes interiores.

No usar ascensores y alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

En espacios abiertos, mantenerse lejos de postes, cables eléctricos y fachadas que puedan derrumbarse.

Si se conduce un vehículo, detenerlo en un sitio seguro, lejos de puentes o túneles, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Después del evento, verificar el estado de las personas cercanas y revisar posibles fugas de gas o daños eléctricos.

Usar el teléfono solo para emergencias y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Prepararse con anticipación: contar con un plan familiar de emergencia, un kit de primeros auxilios y conocer las rutas de evacuación.

Las autoridades recalcan que la prevención y la preparación son claves para reducir riesgos y salvar vidas.