Autoridades se mantienen en alerta tras confirmar caso de hantavirus transmisible entre humanos

Las autoridades sanitarias francesas recomendaron este viernes aislamiento a las personas que estuvieron en contacto estrecho con un turista francoargentino que dio positivo en hantavirus en Francia antes de viajar a España, donde está aislado, pero consideran que el riesgo de transmisión es "bajo".

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El jueves se confirmó un caso positivo de la cepa Andes del hantavirus, la única transmisible entre las personas, en un turista francoargentino que se encuentra aislado con su familia en Galicia, en el noreste de España tras pasar por Francia durante la segunda quincena de julio. Actualmente es asintomático.

El hantavirus de la cepa Andes, que suele transmitirse a las personas a través de animales como los roedores, puede causar complicaciones pulmonares graves y es fatal en el 30 o 40% de los casos.



"Teniendo en cuenta el carácter leve y no grave de los síntomas, así como la carga viral muy baja observada" los expertos sanitarios "recomiendan el aislamiento domiciliario de los contactos, especialmente de los más cercanos", informó este viernes el Ministerio de Salud francés en un comunicado.



Las autoridades sanitarias estiman que el periodo durante el cual el paciente pudo haber sido contagioso se extiende del 18 al 28 de julio, según el comunicado.

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"El riesgo de transmisión se considera bajo. Afecta únicamente a los contactos más estrechos", indica el ministerio, y añade que busca a las personas que hayan podido estar con él.

El ministerio incluye a las personas que conviven en el mismo hogar, aquellas que han compartido habitación, los contactos prolongados y estrechos, especialmente en el transporte, y los profesionales sanitarios que han prestado asistencia sin la protección adecuada.

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"En el momento del diagnóstico, cuando ya presentaba síntomas, el paciente tenía una carga viral muy baja, lo que indica un potencial de transmisión muy limitado", subraya.

Este caso aislado, recordó el ministerio, "no guarda relación alguna con los pacientes del (crucero) MV Hondius de mayo de 2026", un brote que llevó a la identificación de 13 casos, tres de ellos mortales, y provocó alarma internacional.



¿Qué dicen las autoridades en España?

Dos contactos estrechos del turista francoargentino que dio positivo en hantavirus en una muestra recogida hace unos días en Francia permanecen aislados con él en Galicia, en el noroeste de España, y los tres están asintomáticos, según informó el Gobierno gallego este viernes.

La directora general de Salud Pública de la región de Galicia, Carmen Durán, transmitió un mensaje de "tranquilidad" a la población e insistió en que cuando el turista viajó a Galicia ya no presentaba síntomas desde la semana anterior.

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Tras una reunión esta mañana con técnicos y responsables del Ministerio de Sanidad español, la directora general de Salud Pública gallega recordó las medidas que se acordaron en el marco del protocolo fijado ante casos de hantavirus.

Así, este turista francoargentino permanecerá aislado en Galicia y se le realizará una prueba PCR para darle el alta epidemiológica en caso de que salga negativo.

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Los dos contactos estrechos deberán realizar una cuarentena de 42 días, coincidiendo con el periodo de incubación de este virus, y a ellos también se les realizarán las pruebas PCR.

La detección de este caso ocurrió un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado el brote de hantavirus Andes que se desató en abril en el crucero MV Hondius y que dio lugar a una compleja operación de evacuación de los ocupantes del buque en la española isla de Tenerife (océano Atlántico), tras registrarse tres muertes.

El hantavirus, cuyos síntomas son similares a los de la gripe, es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. La variante Andes predomina sobre todo en Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, y puede contagiarse entre personas, aunque es una transmisión poco frecuente y por contacto estrecho y prolongado.

AGENCIA AFP Y EFE