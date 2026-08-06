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Noticias Caracol  / MUNDO  / La versión de joven señalado de crimen de mujer hallada en una maleta: su esposa ayudó a capturarlo

La versión de joven señalado de crimen de mujer hallada en una maleta: su esposa ayudó a capturarlo

El sujeto, que niega haberle cometido el homicidio, es acusado de haberle enviado mensajes a la familia de la víctima para engañarla, además de otros delitos.

Por: AFP
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
La versión de joven señalado de crimen de mujer hallada en una maleta: su esposa ayudó a capturarlo
Captura de pantalla

Un hombre de 26 años fue puesto en prisión preventiva en Grecia este 6 de agosto, sospechoso del asesinato de una mujer británica cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en Atenas, según informó la agencia de noticias ANA. El sospechoso, identificado por los medios griegos como un ciudadano afgano, fue arrestado el domingo tras el hallazgo del cuerpo de la víctima, de 38 años, en un edificio abandonado cerca del centro de la ciudad el 18 de julio. (Lea también: Revelan nuevos detalles del hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una maleta en Grecia)

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Según el canal de televisión público ERT, ha sido acusado de homicidio intencional, robo y posesión ilegal de un arma, pero ​​no ha respondido a las acusaciones. Un videoperiodista de AFP vio cómo agentes de policía enmascarados lo sacaban del juzgado para ponerlo bajo custodia.

¿No confesó?

La víctima, identificada en los medios griegos y británicos como Elisabeth-Jane Ross, originaria de Escocia, llegó a Grecia el 26 de junio. Según la Policía, permaneció en casa de una amiga en la región del Pireo hasta el 10 de julio, antes de dirigirse a un destino desconocido en las afueras de Atenas.

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Los agentes informaron el mismo día de su arresto que el sospechoso había confesado, pero según la agencia de noticias ANA, el joven, que al parecer es un boxeador que llegó a Grecia en 2016 como menor no acompañado, afirmó haberla encontrado muerta en el baño de la casa donde se alojaba.

La agencia y otros medios de comunicación informaron que el presunto homicida realizó retiros de efectivo utilizando las tarjetas bancarias de la víctima. También se le acusa de haber enviado mensajes a su familia para engañarla y retrasar la denuncia de su desaparición. Un video que ha circulado ampliamente en las redes sociales muestra a un joven en la calle empujando una gran maleta negra.

Según los medios griegos, el sospechoso había creado una ONG para ayudar a los migrantes.

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Por otro lado, los informes de los investigadores indican que la esposa británica del acusado, a quien conoció a través de actividades humanitarias y religiosas, ayudó a conseguir su detención. Según ANA, ella proporcionó a las autoridades información que les permitió dar con él. (Lea también: Un hombre guardó el cadáver de su padre para seguir cobrando la pensión: nadie supo de su deceso)

AGENCIA AFP
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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