Hombre con el rostro desfigurado fue sacado de un restaurante por "asustar a los clientes"

Oliver Bromley está acostumbrado a recibir miradas indiscretas en las calles, esto debido a una enfermedad genética que hace que le crezcan tumores en su rostro. Sin embargo, recientemente sufrió un episodio de discriminación que indignó a muchos.

Lo sacaron de un restaurante

En diálogo con la BBC, Oliver, de origen sudafricano, reveló que en agosto, mientras estaba recibiendo tratamiento en el King's College Hospital de Londres, decidió salir un momento del centro médico para comer en algún restaurante cercano, puesto que se encontraba cansado de la alimentación de la clínica.

El paciente sufre de neurofibromatosis tipo 1, la cual, según la Mayo Clinic, es una rara afección genética que causa cambios en la piel y tumores en el tejido nervioso. Aunque en la mayoría de los casos son benignos, puede causar problemas de aprendizaje, afecciones cardiacas y vasculares y pérdida de la visión.

Oliver encontró un lugar, pero, al ver un cartel que decía que solo aceptaban efectivo, decidió retirarse para ir por dinero. Al volver para hacer un pedido, le solicitaron irse del comercio.

"Me dijeron que por favor me fuera porque, según sus palabras, estaba “asustando a los clientes” y había habido quejas sobre mí. No había pasado suficiente tiempo entre el momento en que estuve allí por primera vez y el momento en que regresé para que alguien pudiera presentar una queja sobre mí, por lo que obviamente el personal del restaurante no estaba contento con mi apariencia", comentó.

Ante la negativa, decidió retirarse del local rápidamente. Posteriormente, decidió imponer una queja formal al restaurante, pero, al no recibir respuesta, informó a la policía del incidente, el cual fue calificado como un "crimen de odio".

La importancia de la concientización

El hombre confesó que es común que las personas le hagan preguntas sobre su condición, pero lo sucedido en el restaurante había sido algo "horrible", algo que demostraba una grave falta de educación del lugar.

"Probablemente pensaron que tener tumores era contagioso o algo así", comentó el hombre, quien resaltó la importancia de crear conciencia de las diferencias.

Tras el acto discriminatorio, la organización benéfica Nerve Tumors UK se pronunció ante el hecho, diciendo que sentían decepción por esto, pero que lamentablemente es algo común. Por ello, decidieron ofrecerse para trabajar de la mano con el sector hotelero con el fin de generar conciencia sobre este tipo de problemáticas.

