Influencer murió tras procedimiento estético en sus partes íntimas: forense reveló la causa

El empresario e influencer británico-nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo, conocido también como Denisi o Ego, murió a los 43 años después de someterse a un procedimiento estético de alargamiento de pene durante unas vacaciones en Tailandia junto a su esposa. Una investigación forense realizada en Reino Unido determinó que falleció a causa de una embolia pulmonar relacionada con el tratamiento.

Según la información publicada por TMZ, Ubiribo recibió una inyección de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en el pene, durante un procedimiento realizado en una clínica de Tailandia cuya identidad no fue especificada.

El influencer se encontraba hospedado junto a su esposa, Danielle Simba Allen, en un hotel Marriott de Bangkok. Después de someterse al procedimiento, ambos acudieron a recibir un masaje. Fue durante ese momento cuando Ubiribo comenzó a presentar síntomas que generaron preocupación.



De acuerdo con la investigación judicial citada por TMZ, el hombre manifestó sentir dolor en el pecho y posteriormente se desmayó en dos ocasiones. Ante la situación, fue trasladado en ambulancia al Hospital Sukhumvit.



En un primer momento, Ubiribo podía responder las preguntas de los médicos. Su esposa informó al personal sanitario que recientemente había recibido las inyecciones de relleno. Sin embargo, el estado del paciente se deterioró antes de que pudiera realizarse una tomografía computarizada que había sido recomendada.

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Los médicos determinaron que había sufrido una embolia pulmonar, una condición que ocurre cuando un coágulo obstruye un vaso sanguíneo de los pulmones. Posteriormente fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos.

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos, pero no lograron salvarle la vida. Igho Ubiribo murió durante la madrugada del 6 de marzo. La causa desu muerte se conoce hasta ahora.

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La investigación forense continuó posteriormente en Reino Unido. Una autopsia encontró material celular en los pulmones que, según los resultados citados en la investigación, coincidía con el ácido hialurónico utilizado durante el procedimiento.

La forense Jean Harkin concluyó que la muerte de Ubiribo se produjo por una embolia pulmonar provocada por el procedimiento estético.

¿Quién era Igho “Tiny” Ubiribo?

Igho Ubiribo tenía alrededor de 185.000 seguidores en Instagram y era reconocido por mostrar en redes sociales un estilo de vida ostentoso.

Según el medio antes mencionado, el empresario era propietario de una vivienda valorada en 1,1 millones de dólares en el barrio de Crenshaw, en Los Ángeles, y de un apartamento de unos 600.000 dólares en Londres.

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En 2022 contrajo matrimonio con Danielle Simba Allen, diseñadora de moda y figura de la alta sociedad. La pareja celebró una lujosa ceremonia en Zimbabue, cuyo costo fue estimado en 473.000 dólares.

Tras su muerte, Ubiribo fue enterrado en Londres en un ataúd de oro que, según la información publicada, habría tenido un costo superior a los 745.000 dólares. Al funeral asistieron figuras conocidas, entre ellas el cantante nigeriano Davido y el famoso barman Cubana Chief Priest.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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