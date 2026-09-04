Los detalles del operativo en el que cayó 'Bendito Menor': un informante y un rumor fueron claves

En medio del silencio de la madrugada de este viernes y con el sigilo de un operativo que incluía a más de 30 policías de élite entrenados para neutralizar asuntos de alto valor, los uniformados llegaron a una vivienda ubicada en Riohacha, capital de La Guajira. En esa ubicación, y según información suministrada por una fuente humana, se encontraba Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, uno de los criminales más buscados de la costa Caribe colombiana. Ahí empezaron los rumores de su muerte y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada emitieron una comunicación desmintiendo esa información. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado del operativo en el que murió 'Bendito Menor'. "Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional por un Comando Especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Nain, o Bendito Menor", dijo De la Espriella frente a los cuatro cuerpos, cubiertos con bolsas blancas, y que fueron dispuestos en el suelo.

Sobre las 7:30 a.m., el presidente De la Espriella llegó en una caravana al Batallón de Infantería Mecanizada Número 6. Cartagena, en Riohacha, para entregar detalles del operativo en el que se había dado de baja a Naín Andrés Pérez Toncel en una vivienda tipo casa patio de color blanco.

Los policías ingresaron por techos y destruyeron las puertas para acceder a la habitación donde el delincuente dormía con alias La Bebesita, su pareja sentimental, quien también cayó en el operativo. La vivienda donde se escondía 'Bendito Menor' está cerca al aeropuerto y su ubicación precisa se dio gracias al seguimiento e interceptaciones de comunicación adelantadas por las autoridades. "Di la instrucción clara y precisa y contundente de declarar a este miserable que hoy está en buen recaudo del infierno como objetivo de alto valor, y la cúpula y el ministro de Defensa, y todos los miembros de la fuerza pública, nos concentramos en este objetivo que hoy exponemos a Colombia y el mundo", contó el mandatario.



Los cuerpos que exhibió el jefe de Estado fueron trasladados al batallón bajo una estricta caravana de seguridad vía terrestre y, posteriormente, fueron trasladados en helicóptero a la sede de Medicina Legal en Barranquilla.



La escena no es la primera de este tipo protagonizada por el mandatario, pues el martes ya había difundido un video en el que el presidente aparece caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las Farc muertos en una operación militar en el departamento del Guaviare. Esa escena generó críticas de sus opositores, que cuestionaron las imágenes por considerar cuestionable la escena desde el punto de vista de los derechos humanos y en colisión con los valores cristianos que defiende el presidente.

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Alias Bendito Menor registraba cinco órdenes de captura por delitos de homicidio, secuestro y extorsión, así como una notificación roja de Interpol y por él se ofrecían 500 millones de pesos por su paradero. De acuerdo con las investigaciones oficiales, el grupo mantenía injerencia en sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, vinculándose a disputas por control territorial, narcotráfico y extorsión. Junto a la baja del 'Bendito Menor' las autoridades también nombraron a alias El Viejo y alias 'Casiloco', su anillo de seguridad más cercano.

Para la caída de este criminal fueron claves un informate y un mensaje a través de redes sociales. En dos helicópteros de la Policía, cerca de 30 comandos e investigadores de la Dijin llegaron a La Guajira cerca de las 7 p.m. Fuente contaron que los policías desbancaron a unos kilómetros de una casa donde un informante les aseguró que alias 'Bendito Menor' había llegado en las horas de la mañana de este jueves 3 de septiembre con dos escoltas y su pareja sentimental, alias La Bebecita.

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Cuentan los investigadores de la Dijín que por varios días alias Bendito Menor permaneció oculto e incomunicado en La Alta Guajira, desde la orden de De la Espriella, apenas asumió su cargo, de ubicarlo y capturarlo. Sin embargo, asegura un investigador de la Dijín que 'Bendito Menor' tuvo que bajar de La Alta Guajira a Riohacha este jueves en la madrugada para recibir el dinero producto del narcotráfico y de las extorsiones, lo que de inmediato obligó a la Policía a poner el plan en marcha.

Cerca de las 8 p.m. los comandos se ubicaron cerca de la vivienda desde donde veían los movimientos de alguien que parecía ser el objetivo. Para tener plena confirmación, los investigadores aplicaron una estrategia: difundieron en medios de comunicación que 'Bendito Menor' habría sido asesinado por sus mismos hombres de la banda Conquistadores de la Sierra. Esto generó que 'Bendito Menor', a los pocos minutos, reaccionara con un comunicado y con una publicación en redes sociales que habría hecho desde la vivienda donde sospechaban que estaba escondido.

Ese movimiento tecnológico fue rastreado por inteligencia de la Policía y permitió confirmar que 'Bendito Menor' efectivamente estaba en esa casa. Entonces los 16 comandos del grupo Gredo de la Dijin lanzaron el ataque e ingresaron a la casa. Aseguran que 'Bendito Menor', su pareja sentimental y sus escoltas los recibieron a tiros. En el enfrentamiento murieron alias Bendito Menor, alias La Bebecita y dos escoltas más.

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN y jefe del frente Javier Cáceres. Según información de inteligencia, comenzó su trayectoria criminal en 2019 como sicario al servicio de alias Pinocho, máximo cabecilla de la organización, y posteriormente asumió el control de grupos urbanos en La Guajira. Las autoridades lo vinculaban con el narcotráfico y la extorsión en la Troncal del Caribe, así como con homicidios y otras acciones violentas. En 2025 había sido designado como negociador dentro del proceso de paz total, del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), pero posteriormente fue relacionado por las autoridades con varios hechos violentos.

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