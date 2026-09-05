Hombre murió tras saltar de clavado desde un muelle: solo tenía 50 centímetros de profundidad

Lo que comenzó como unas vacaciones en la costa mediterránea de Turquía terminó en tragedia para un hombre de 39 años que perdió la vida después de lanzarse de cabeza desde el muelle de un hotel hacia una zona de aguas poco profundas. El hecho, ocurrido en el distrito de Alanya, en la provincia de Antalya, quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado conmoción en redes sociales y medios locales. La víctima fue identificada como Arif Erman, un hombre casado y padre de tres hijos que se encontraba disfrutando de sus vacaciones cuando ocurrió el fatal accidente. Según los reportes difundidos por medios turcos, el incidente se produjo en un hotel ubicado en la zona de Konakli, uno de los destinos turísticos más visitados de la región.



El salto que terminó en una tragedia

De acuerdo con la información divulgada por medios locales como Sözcü y Sabah, Erman se acercó al muelle del hotel y observó el agua durante algunos segundos antes de tomar impulso para correr y lanzarse de cabeza al mar. Sin embargo, la profundidad en ese sector era de apenas unos 50 centímetros, una condición que habría provocado que impactara violentamente contra el fondo. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que el hombre atravesó una zona protegida antes de lanzarse. Según los reportes, en el lugar existían avisos que advertían sobre el peligro de saltar desde el muelle y señalaban que esta práctica estaba prohibida debido a las condiciones del área. Tras el impacto, el turista quedó gravemente herido dentro del agua, lo que obligó a una rápida reacción del personal de rescate presente en el complejo turístico.

Momento en el que hombre salta de muelle en Turquía - Redes sociales

Testigos del hecho señalaron que un socorrista se lanzó de inmediato al agua al percatarse de la emergencia. El trabajador logró sacar al hombre y coordinó las primeras maniobras de auxilio mientras llegaban los servicios médicos. Posteriormente, Erman fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención especializada. No obstante, la gravedad de las lesiones sufridas durante el salto complicó su estado de salud y los médicos no lograron salvarle la vida. Horas después se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer completamente las circunstancias del caso, aunque la información conocida hasta ahora apunta a que el accidente ocurrió tras el ingreso voluntario del turista a una zona donde existían restricciones y advertencias de seguridad.



ÁNGELA URREA PARRA

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