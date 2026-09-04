Nuevos detalles de crimen del músico de Camilo Séptimo y su familia: exigencia de dinero y amenazas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que sí existía una relación previa, que calificó de “comercial”, entre Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, y el presunto responsable del homicidio múltiple registrado el 1 de septiembre en el central Estado de México. “Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Meléndez)”, afirmó García Harfuch durante la conferencia presidencial celebrada este viernes en Zacatecas. El funcionario confirmó que antes del crimen también hubo una exigencia económica y amenazas contra Meléndez. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo.

García Harfuch señaló que desconoce la cantidad reclamada y aclaró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) pidió reservar parte de la información de este caso hasta la primera audiencia para no afectar el proceso judicial. Explicó, de igual manera, que las autoridades federales entraron en comunicación con el fiscal estatal, José Luis Cervantes, y el secretario de Seguridad estatal, Pablo Vázquez, y destacó que los detenidos fueron capturados en menos de 12 horas.

El secretario aseguró que el principal responsable señalado por las investigaciones está detenido y que otra persona habría colaborado con él, aunque la Fiscalía continúa agotando líneas para establecer si participaron más personas. También indicó que el principal sospechoso tendría antecedentes, pero remitió a la Fiscalía para precisar esa información.



El homicidio múltiple ocurrió el 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, a las afueras de Ciudad de México. Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, mientras que uno de los hijos del músico, de seis años, fue localizado con vida.



Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado por la Fiscalía como socio del músico y probable autor del crimen, y a Gerardo “N”, señalado por su posible participación.

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Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el Gobierno del Estado de México encabeza la atención a los familiares mediante la comisión estatal de víctimas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de menores. “Hay el acercamiento con la familia y se va a continuar en el diálogo para dar todo el apoyo que se requiere”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez agregó que el Gobierno federal también mantiene contacto con las autoridades estatales y está dispuesto a intervenir si resulta necesario, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ofreció desde este jueves la ayuda federal.

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EFE