Además de Colombia, Marco Rubio visitará Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, un viaje durante el cual se reunirá con representantes de los nuevos Gobiernos de Bogotá y Lima, además de con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informó este viernes el Departamento de Estado. Durante la gira, Rubio tratará el apoyo de Estados Unidos para la recuperación de Colombia tras el terremoto que azotó la vertiente occidental del país el pasado 10 de agosto, una mayor cooperación "en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo", así como "los beneficios de unas relaciones comerciales más estrechas", explicó el Departamento de Estado en un breve comunicado.

Aunque el Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente más detalles sobre el viaje, medios colombianos han asegurado que Rubio se reunirá con el propio presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Barranquilla. A su vez, será también la primera visita del máximo representante de la diplomacia estadounidense a Perú tras la llegada al poder, a finales de julio, de la conservadora Keiko Fujimori.

La gira del secretario de Estado se produce en un momento en que la cooperación de Washington con Latinoamérica es cada vez más estrecha, coincidiendo con las victorias electorales en el último año de varios Gobiernos alineados ideológicamente con el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump.



La seguridad es uno de los terrenos en los que la Casa Blanca está logrando reforzar más la cooperación a nivel regional y promete ser uno de los temas que Rubio trate durante su visita a Colombia, a donde ya viajó el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis Donovan, a finales de agosto.



Además, tras la llegada a la presidencia de De la Espriella, Colombia ha anunciado su adhesión a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), una alianza militar y operativa impulsada por el Gobierno Trump para combatir de forma conjunta el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.

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De hecho, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aprovechó el anuncio de la adhesión colombiana para afirmar que De la Espriella ha autorizado a Washington realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico en suelo colombiano.

La lucha contra el crimen organizado previsiblemente será tratada también por Rubio y Noboa durante la visita del secretario de Estado a Ecuador, la segunda en apenas un año, un lapso en el que Quito y Washington han divulgado ya la ejecución de un par de operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el país andino.

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EFE