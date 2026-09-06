Así es el nuevo mapamundi que refleja el tamaño real de África: la ONU lo aprobó

La imagen del mundo que millones de personas han visto durante décadas en libros escolares, oficinas, medios de comunicación y plataformas digitales podría comenzar a cambiar. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que impulsa el uso de mapas capaces de representar con mayor precisión el tamaño real de los continentes, una decisión que pone en el centro del debate a África y cuestiona una de las proyecciones cartográficas más utilizadas desde el siglo XVI.

La iniciativa, liderada por Togo y respaldada por los países de la Unión Africana, recibió 164 votos a favor, un voto en contra de Estados Unidos y seis abstenciones. Aunque la resolución no obliga legalmente a gobiernos, escuelas o empresas a abandonar los mapas actuales, sí recomienda adoptar representaciones más fieles de las superficies continentales cuando el tamaño relativo de los territorios sea un aspecto relevante.



¿Por qué el mapa que aprendimos en la escuela distorsiona el tamaño de África?

El centro de la discusión es la famosa proyección de Mercator, desarrollada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Este modelo fue diseñado para facilitar la navegación marítima, ya que permite trazar rutas mediante líneas rectas. Sin embargo, esa utilidad técnica tiene un costo: distorsiona el tamaño de los territorios a medida que se acercan a los polos. Como consecuencia, regiones ubicadas en latitudes altas aparecen mucho más grandes de lo que realmente son, mientras que zonas cercanas al ecuador, como África y buena parte de Sudamérica, lucen considerablemente reducidas. Uno de los ejemplos más citados es Groenlandia, que en muchos mapamundis parece tener un tamaño similar al de África, cuando en realidad el continente africano es aproximadamente 14 veces más grande.

Los críticos de esta representación sostienen que la distorsión no solo afecta la comprensión geográfica, sino también la percepción global sobre determinadas regiones. De acuerdo con la campaña internacional Correct The Map, las diferencias entre el tamaño real de África y su representación habitual han contribuido durante generaciones a minimizar visualmente el peso territorial del continente más grande de la zona ecuatorial. De hecho, los impulsores de esta iniciativa recuerdan que dentro del territorio africano podrían caber simultáneamente países como Estados Unidos, China, India, Japón, México y buena parte de Europa, y aún sobraría espacio.



Nuevo mapamundi que refleja el tamaño real de África: la ONU lo aprobó - AFP

Publicidad

Así es el nuevo mapamundi respaldado por la ONU y qué cambios traerá

La propuesta respaldada por Naciones Unidas apunta a promover alternativas como Equal Earth, una proyección desarrollada en 2018 por un equipo de cartógrafos con el objetivo de conservar mejor las proporciones reales de la superficie terrestre. En febrero de 2026, los 54 países miembros de la Unión Africana adoptaron este modelo al considerar que ofrece una representación más precisa de los continentes y especialmente de África. La resolución aprobada por la ONU no elimina ni prohíbe el uso de Mercator. En cambio, anima a gobiernos, organismos internacionales, escuelas, universidades y empresas tecnológicas a utilizar mapas de áreas equivalentes cuando sea importante mostrar correctamente el tamaño relativo de los territorios. Además, recomienda enseñar las limitaciones de las diferentes proyecciones cartográficas.

El debate también tiene una dimensión histórica. Antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, defendió la iniciativa asegurando que “un mundo justo comienza con un mapa justo”. El diplomático afirmó que los mapas no son herramientas neutrales, sino instrumentos capaces de influir en la forma en que las sociedades entienden el lugar que ocupan los pueblos y continentes en el mundo. La BBC también destacó el papel de la Unión Africana en esta campaña global. En información recogida por BBC News Mundo, la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, Selma Malika Haddadi, señaló previamente que la discusión iba mucho más allá de la cartografía y que el modo en que se representa el planeta influye en la manera en que las personas interpretan la realidad geográfica y política del mundo.

Publicidad

La votación dejó una imagen poco habitual en la Asamblea General. La propuesta fue respaldada por 164 países, mientras que Estados Unidos fue el único Estado que votó en contra y seis naciones optaron por abstenerse. Aunque la decisión no es vinculante, expertos consideran que podría impulsar cambios progresivos en materiales educativos, publicaciones oficiales, medios de comunicación y plataformas digitales durante los próximos años. La resolución representa, además, un reconocimiento internacional a un debate que durante décadas permaneció reservado a los especialistas en geografía y cartografía.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL