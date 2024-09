Madre soltera con cáncer recoge dinero para su funeral: "Me han dado 3 meses de vida"

Erika Diarte-Carr, una madre de dos pequeños que lleva años luchando con un raro cáncer terminal, inició una colecta para poder costear su propio funeral y darles algo de estabilidad a sus hijos cuando ella, eventualmente, no esté. La desgarradora historia conmovió a muchos, quienes recogieron una millonaria cantidad de dinero para su familia.

¿Qué tiene?

Por medio de una colecta de GoFundMe , la mujer, quien se identifica como Erika Diarte-Carr, dice que tiene 30 años y es madre de dos niños de 5 y 7 años.

Aunque se considera reservada, decidió comenzar esta colecta porque antes del Día de la Madre de 2022 asistió a emergencias por una lesión en el hombro y descubrió que tenía un cáncer terminal en etapa 4.

En ese momento el médico le dijo que esperaba que tuviera una buena red de apoyo en casa, porque el camino con su enfermedad sería complicado y largo.

"El médico procedió a decirme que había múltiples tumores que habían hecho metástasis en otras partes de mi cuerpo, incluido el esqueleto, y así fue como pudimos encontrar el tumor que estaba causando mi dolor de hombro. En ese momento, el daño ya estaba hecho", describió la paciente oncológica.

Al parecer padece un carcinoma de pulmón de células pequeñas, el tipo de cáncer pulmonar más agresivo. A esto se le sumó un posterior diagnóstico de síndrome de Cushing, una enfermedad que se produce cuando se acumula demasiado cortisol en el cuerpo.

"Son mi vida, mi luz y mi alma. Mis hijos son mi lucha y lo que me hace seguir adelante... ¡Esta enfermedad ya nos ha quitado mucho a mí y a mi familia! Nunca he sido bueno aceptando o pidiendo ayuda, pero desafortunadamente creo que he llegado a un punto en mi vida y mi salud en el que esa ya no es una opción para mí", expresó la joven.

Su historia movió las redes

La madre aseguró que el 18 de septiembre de 2024 su médico le dijo que su pronóstico no era el mejor y los tratamientos ya no le ayudarían, por lo cual deberían suspenderlos.

"Me han dado 3 meses de vida. 3 meses para pasar con mis bebés y seres queridos. 3 meses para aprovechar al máximo el tiempo que me queda", acotó la joven, quien buscaba recoger 5 mil dólares para poder pagar sus gastos funerarios y dejar un poco de dinero para sus hijos.

Su testimonio conmovió a los usuarios de redes, quienes unieron fuerzas y recogieron más de un millón de dólares para Erika Diarte-Carr. La mujer no pudo contener sus palabras de agradecimiento, diciendo que el dinero servirá para que sus pequeños estén bien en los próximos años.

