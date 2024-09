Dolorosa, pero resiliente batalla de niña contra el cáncer: “No quiero volver al hospital”

El cáncer es considerado una de las principales causas de muerte en el mundo. En niños, la leucemia es la más frecuente, según afirmó Óscar González, oncohematólogo pediatra. Séptimo Día conoció el testimonio de Fabiana Contreras, una niña de 9 años que padece esta enfermedad y quien revela que su mayor deseo es “estar sana”.

Fabiana Contreras nació en Venezuela y, desde muy pequeña, le diagnosticaron displasia ósea, una enfermedad que produce una alteración en el tamaño de los huesos. La situación en su país no era buena, por lo que decidió migrar junto a su madre a la capital colombiana. Allí consiguieron los medicamentos que la niña requería para continuar con el tratamiento.

“El doctor me dice ‘mamá, ya salieron los exámenes de tu niña. Tu hija tiene leucemia aguda’. Yo vi a mi hija y, obviamente, delante de ella no lloraba, pero cuando salía, todo se me derrumbaba porque cuando te dicen cáncer ya lo asocias, por más feo que suene y mucha fe que tengas, lo asocias a la muerte”, reveló Lourdes Jaramillo, madre de la menor.

Hace dos años, Fabiana comenzó a batallar con una dura enfermedad que le ha arrebatado gran parte de su felicidad. Empezó a recibir quimioterapia para reducir sus células cancerígenas y, con ello, aumentar sus posibilidades de ser una paciente en espera de un trasplante de médula ósea.

A las dos semanas de su operación, la salud de Fabiana volvió a complicarse. “Ella ya estaba cansada, cada vez que llegaba a hospitalizaciones les tocaba a ellos amarrarla, entraba el psicólogo, le daban calmantes. Me decía ‘mamá déjame ir, yo ya no quiero seguir así. Dios por qué me puso esta enfermedad tan fea’”, reveló Jaramillo.

Un milagro para Fabiana

Los médicos daban pocas esperanzas de vida. Sin embargo, como una guerrera, Fabiana se fue levantando poco a poco, a pesar de sus altibajos emocionales. “De verdad he sufrido mucho. Yo no quiero volver al hospital”, mencionó la menor en medio de lágrimas.

“’¿Qué siente uno cuando esta durante mucho tiempo en un hospital?’ Uno quiere salir de esa cárcel, porque tanto tiempo que pasó. Yo andaba que me salía de los cubículos y mi mamá corriendo para allá. ‘¿Tú te querías escapar?’ Sí”, afirmó Fabiana.

Una de cada cinco personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, según aseguró la OMS a inicios de este año. No obstante, esta pequeña seguirá esperando que el milagro de recuperar su salud llegue lo más pronto posible.

