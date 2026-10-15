Mujer habría envenenado a compañera de trabajo con veneno para caracoles: ¿cómo se dio cuenta?

Autoridades en Australia investigan un caso de envenenamiento en un lugar de trabajo de Oldbury, una localidad ubicada al sureste de Perth. La investigación señala a una mujer de 43 años, acusada de presuntamente agregar una sustancia tóxica a la comida de una compañera. Según la información divulgada por la Policía de Australia Occidental y recogida por el medio estadounidense People, los hechos se remontan a febrero de 2026, cuando una trabajadora de 58 años llevó un recipiente con curry para compartir con sus compañeros.

Durante el descanso de la mañana, varios empleados comieron del recipiente sin que se reportaran inconvenientes. Sin embargo, la situación cambió al llegar la hora del almuerzo, cuando la mujer volvió a consumir parte de la preparación y encontró unos gránulos de color verde brillante entre los alimentos. La presencia de esas partículas llamó su atención. De acuerdo con la versión de las autoridades, la trabajadora probó una pequeña cantidad del curry y comenzó a sentir entumecimiento en la lengua, por lo que dejó de comer y alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

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La comida fue conservada para facilitar las investigaciones y los primeros señalamientos de la Policía apuntan a que los gránulos contenían metaldehído, un compuesto químico utilizado habitualmente en productos para controlar babosas y caracoles. El hallazgo dio lugar a una investigación para establecer cómo llegó la sustancia al recipiente y quién habría intervenido en la preparación o manipulación de los alimentos.



Policía investiga el acceso a un almacén de productos químicos

Uno de los elementos mencionados en la investigación tiene que ver con el recorrido que habría realizado la persona sospechosa dentro del lugar de trabajo. Según el comunicado policial, se alega que, en el intervalo entre el descanso de la mañana y la hora del almuerzo, la compañero de trabajo habría ingresado a un almacén donde se guardaban productos químicos. Posteriormente, habría entrado en la habitación en la que estaba almacenado el recipiente con curry. La Policía también señaló que la mujer acusada mantenía una "relación personal" con la presunta víctima.



La investigación avanzó varios meses después de los hechos. De acuerdo con la información policial, los detectives arrestaron a la mujer de 43 años el jueves 8 de octubre de 2026, durante un procedimiento en una residencia de Golden Bay, un suburbio de Perth, en Australia Occidental. Tras su detención, fue acusada de un cargo relacionado con poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de cualquier persona. La mujer deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Armadale el jueves 5 de noviembre de 2026, fecha en la que está prevista una nueva actuación dentro del proceso.



¿Cuál es la sustancia con la que habría sido envenenada la mujer?

El metaldehído es un compuesto presente en determinados cebos empleados para eliminar babosas y caracoles. Aunque se comercializa para ese propósito, su ingestión puede provocar intoxicaciones y representar un riesgo para las personas y los animales. La exposición a esta sustancia podría producir síntomas como vómitos, diarrea y convulsiones. La gravedad de una intoxicación depende de factores como la cantidad ingerida y las circunstancias de la exposición.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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