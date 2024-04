Nicolás Maduro tras reimposición de sanciones petroleras: “No dependemos de ustedes, gringos”

Estados Unidos anunció este miércoles que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.



El Departamento del Tesoro decidió no renovar el alivio que vence esta medianoche y puso de fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses. A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberán solicitar al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.

La Administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición antichavista para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas.

Pero María Corina Machado, la candidata favorita de la oposición, ha sido inhabilitada para concurrir en las elecciones del próximo 28 de julio y las autoridades electorales tampoco permitieron registrar a su reemplazo, Corina Yoris. Estados Unidos también ha denunciado una serie de arrestos de políticos y activistas en Venezuela.

¿Qué se espera para la economía venezolana con estas sanciones?

Lo que se espera para Venezuela es que haya una repercusión en materia económica debido a que van a disminuir los ingresos por concepto de petróleo.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en señalar que Venezuela continuará su crecimiento económico de hasta en 8%, a pesar de las sanciones.

“El año pasado crecimos 5.5%, este año vamos a crecer no menos de 8%. Así que nosotros no dependemos de ustedes, gringos. Queriéndonos hacer un daño se hacen un daño ustedes. Nosotros vamos a seguir adelante con licencia, sin licencia. Nosotros no somos colonia gringa, no somos colonia de ustedes, señaló Nicolás Maduro.

