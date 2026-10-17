Primeras imágenes del papa León XIV tras recibir el alta hospitalaria: así fue su salida

El papa León XIV ha salido este sábado del hospital Policlínico Gemelli de Roma al recibir el alta hospitalaria tras su operación por un tumor canceroso en el pulmón, y ha regresado al Vaticano donde mañana domingo presidirá el rezo del ángelus.



El papa, de 71 años, salió del hospital caminando con normalidad, sonriente, y saludando a pacientes y a los fieles congregados en la puerta principal del Gemelli y tras detenerse unos minutos a conversar con una niña y sus familiares, subió al coche que lo trasladó al Vaticano.

Antes de abandonar el hospital, el pontífice celebró a mediodía una misa en una sala del área donde ha estado ingresado desde el martes día 13, día en que se produjo su hospitalización y operación.

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La noticia del alta la notificó el Vaticano por medio de sus redes sociales, "Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del cuadro clínico, se ha considerado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", escribieron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora.



#PapaLeãoXIV deixa o hospital Gemelli de Roma e já se encontra no #Vaticano pic.twitter.com/SXMU7dWIYa — Vatican News (@vaticannews_pt) October 17, 2026

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La noticia del alta hospitalaria del papa estadounidense-peruano suscitó gran expectación y congregó a las puertas del centro sanitario a decenas de fieles que se sumaron a los numerosos medios de comunicación que han seguido desde las afueras del Gemelli la operación y recuperación del pontífice.

Mañana domingo, León XIV reaparecerá en el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano para presidir el rezo del Ángelus, justo una semana después de que anunciara, desde ese mismo lugar, que debía operarse por un nódulo detectado en un pulmón.

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El pontífice fue hospitalizado e intervenido el martes 13 por la tarde y le extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, en una operación que duró 90 minutos.

🇻🇦 ¡EL PAPA LEÓN XIV RECIBE EL ALTA HOSPITALARIA!



El Papa León XIV abandona el Hospital Gemelli de Roma rumbo al Vaticano tras su intervención quirúrgica.



Se le ha visto con buen aspecto y ha saludado afectuosamente a las personas que le esperaban a la salida del hospital.



🗣️… pic.twitter.com/r4jpAex6O8 — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 17, 2026

AGENCIA EFE