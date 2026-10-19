¿Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari, sacerdote que murió tras caerle cruz encima en misa?

Bondadoso y solidario, así recuerdan los feligreses al padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, el sacerdote que falleció el sábado 17 de octubre de 2026, luego de que una cruz de gran tamaño cayera sobre él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador. Más allá del accidente que quedó registrado en una transmisión en vivo, quienes lo conocieron destacan su vocación religiosa y las acciones que realizó para ayudar a las personas de su comunidad.



Según relatos recogidos por medios locales como Extra, el párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro era reconocido por preocuparse por las necesidades de los feligreses.



¿Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un sacerdote católico perteneciente a la Congregación del Santísimo Redentor (CSsR), una comunidad religiosa fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732. Se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador, donde estaba al frente de la comunidad de feligreses.

Antes de llegar a esa parroquia, el religioso había prestado sus servicios pastorales en la iglesia San Lorenzo de Vinces. Sánchez Molinari también transmitía sus homilías en vivo a través de Facebook y TikTok. Precisamente, una de esas transmisiones registró sus últimas palabras durante la misa del sábado 17 de octubre de 2026, cuando reflexionaba sobre la muerte, la fe y la importancia del tiempo.

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La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro lamentó su fallecimiento y destacó su “entrega, vocación sacerdotal y amor al prójimo”. Por su parte, la Arquidiócesis de Cuenca expresó sus condolencias y señaló especialmente a su primo, el padre Esteban Trajano Sánchez Serrano, párroco de Santa María de El Vergel, entre las personas cercanas a quienes acompañaba espiritualmente en el duelo.



El legado de solidaridad del padre Patricio Sánchez

Manuel Pazmiño y Maritza Loor, moradores de la comunidad, recordaron que el sacerdote organizaba la recolección de víveres y enseres para las familias que atravesaban dificultades. Según sus testimonios, alrededor del día 14 de cada mes entregaba las ayudas reunidas para apoyar a quienes más lo necesitaban.



“Él se caracterizaba por eso, por entregar cuando los feligreses lo requerían. Era de las personas que pensaba primero en el prójimo y luego en él”, relató Maritza, de acuerdo con el medio ecuatoriano.



El sacerdote había promovido mejoras en las instalaciones. Entre ellas estaban la pintura de la iglesia y el tapizado de los asientos, trabajos realizados meses antes de su fallecimiento y que fueron bien recibidos por la comunidad.



La última misa del sacerdote quedó grabada

En Facebook quedó registrado el accidente que le costó la vida, ocurrido mientras celebraba la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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Durante la ceremonia, el sacerdote reflexionó sobre la importancia de dedicar tiempo a Dios, a la familia y a las personas cercanas. En su mensaje pronunció una frase que posteriormente se difundió ampliamente en internet: “Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, acompañado de una reflexión:

"A veces el tiempo que hemos utilizado, a veces en cosas pues no tiene tanto sentido como el tiempo que lo utilizamos en Dios, en ese tiempo que damos de calidad a Dios, a nuestros hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia

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Momentos después, una cruz de madera instalada detrás del altar se desprendió y cayó sobre su cabeza y espalda. Las personas presentes reaccionaron y se acercaron para intentar auxiliarlo, sin embargo, el sacerdote falleció.

De acuerdo con el medio ecuatoriano Ecuavisa, los restos del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari serán trasladados a Cuenca, donde se realizará su velación. Se estima que lleguen a esa ciudad durante este lunes.

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