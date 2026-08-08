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Noticias Caracol  / MUNDO  / Temblor de magnitud 4,4 en Perú dejó al menos un muerto y cuatro heridos por caída de rocas

Temblor de magnitud 4,4 en Perú dejó al menos un muerto y cuatro heridos por caída de rocas

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, había anunciado días atrás la declaratoria de emergencia para varios distritos de Junín y Huancavelica tras una serie de sismos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Temblor de magnitud 4,4 en Perú dejó al menos un muerto y cuatro heridos por caída de rocas
Cuatro personas heridas -
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Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras una caída de rocas que se produjo luego del sismo de magnitud 4,4 que se registró la víspera en la tarde en la región andina de Junín, en el centro de Perú, informaron autoridades y medios locales.

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El fallecido fue el conductor de una camioneta que fue impactada por rocas que cayeron en una carretera rural del distrito de Chupuro, en la provincia de Huancayo, según informó la subprefecta distrital Betzabeth Taquilla a la emisora RPP.

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"Hay un fallecido y cuatro heridos, uno de ellos es del anexo de Chanca, que le cayó una roca. Lo están atendiendo en el puesto de salud de Chupuro", declaró la funcionaria.

Taquilla agregó que los otros heridos viajaban de la localidad de Casa Blanca hacia Huancayo, la capital regional, en "una camioneta de color plomo, donde falleció el chofer".

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que a las 18.11 horas (23.11 GMT) de este viernes se registró un temblor de magnitud 4,4 en la provincia de Chupaca, que es afectada por una cadena de sismos desde mediados de julio pasado.

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El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a diecinueve kilómetros al sur de Chupaca y a una profundidad de once kilómetros, con una intensidad de III-IV en Chupaca.

La zona había sido visitada días antes por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien anunció que su Gobierno declarará en emergencia a varios distritos de las regiones de Junín y Huancavelica para tomar medidas inmediatas en vivienda, educación, salud, empleo y atención de la emergencia.

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El jueves, la provincia de Chupaca también fue afectada por un sismo de magnitud 5 que dejó trece personas heridas e incrementó los daños en infraestructura en los mismos distritos golpeados el pasado 18 de julio por un temblor de magnitud 5,1 que dejó cinco personas fallecidas y decenas más heridas.

El sismo del 18 de julio tuvo una réplica de 3,7, que se sintió tan solo diecisiete minutos después, y afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio, que ya fueron declarados en emergencia el pasado 20 de julio.

AGENCIA EFE

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