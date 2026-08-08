Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara occidental

El nuevo Gobierno de Colombia anunció este viernes el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, horas después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, informó la Cancillería. El anuncio se hizo durante un encuentro que sostuvieron el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y el canciller Omar Bula Escobar, con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, quien participó en Cali en el acto de investidura de De la Espriella. "Con esta decisión, Colombia busca revitalizar su relación con Marruecos sobre la base de una visión a largo plazo y con la convicción de que el acercamiento bilateral servirá plenamente a los intereses del pueblo colombiano", señaló la Cancillería en su cuenta de X.

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Este anuncio supone un giro de 180 grados en la posición de Colombia frente al Sáhara Occidental, pues hace cuatro años, nada más iniciar el Gobierno de Gustavo Petro, decidió restablecer las relaciones diplomáticas con la República Saharaui, congeladas desde 2001. Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para este territorio bajo soberanía marroquí.

Según el vicepresidente Restrepo, Colombia y Marruecos van a "construir un nuevo comienzo en la relación bilateral" mediante un vínculo político y económico más estrecho, lo que incluye la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y ampliar las inversiones de país magrebí. Por su parte, el canciller Bula señaló que una de las decisiones más importantes de ese acercamiento es "el reconocimiento de la soberanía de Marruecos en el sur del país" y agregó que este sábado se hará una declaración formal en la cual Colombia "reconoce la soberanía de Marruecos sobre todo el territorio marroquí".



En el anuncio de este viernes también estuvieron presentes el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora de Marruecos en Bogotá, Farida Loudaya.



Por su parte, el canciller marroquí destacó la voluntad de su país de "abrir una nueva página en la relación bilateral". "La decisión de Colombia de retirar su reconocimiento a la República Saharaui Democrática y reconocer la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara es una decisión histórica que dará un gran impulso a la relación bilateral", expresó Bourita.

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Colombia y la República Saharaui establecieron relaciones diplomáticas en 1985, durante el Gobierno de Belisario Betancur, pero fueron congeladas en 2001 durante la Presidencia de Andrés Pastrana, hasta que Petro las reanudó en agosto de 2022 tras reunirse en Bogotá con el ministro de Exteriores de la República Saharaui, Mohamed Salem Ould Salek, y con el embajador representante del Frente Polisario para América Latina, Mohamed Zrug.

EFE