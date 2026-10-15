Tiroteo en escuela de Oregón, EE. UU., deja al menos cuatro muertos: niños, entre las víctimas

Un tiroteo ha dejado "varias víctimas", entre las cuales se encuentran confirmadas al menos cuatro muertos, en una escuela primaria en el estado de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos, informó la policía el jueves, añadiendo que el autor de los disparos está muerto. "Aún no tenemos confirmación de quién disparó al sospechoso. Podría haber sido un transeúnte. Por el momento, tenemos varias víctimas", declaró Sheila Miller, portavoz del Departamento de Policía de Bend, en una conferencia de prensa. Sheila Miller, portavoz del Departamento de Policía de Bend, declaró anteriormente a los periodistas que hubo "niños entre las víctimas".

El distrito escolar de Bend-La Pine informó en un comunicado en las redes sociales que la escuela primaria Silver Rail se encontraba bajo confinamiento. Una actualización posterior de la publicación indicaba que las fuerzas del orden estaban escoltando a los estudiantes en autobuses a un lugar separado, donde las familias podrían reunirse con sus hijos. Miller declaró que los agentes fueron alertados para acudir a una escena crítica a la 1:00 p. m., hora local, y que la policía llegó al lugar aproximadamente dos minutos después. La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

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Sospechoso de tiroteo en escuela de Oregón habría sido abatido

"Segundos después, recibimos por radio la noticia de que el sospechoso de este incidente había sido abatido", dijo. Miller dijo que los paramédicos habían trasladado al menos a dos personas a un hospital local, y agregó que "desconocemos su estado". La escuela está ubicada a más de 160 kilómetros (100 millas) al sureste de la ciudad de Portland. Atiende a estudiantes de primaria, desde jardín de infantes hasta quinto grado. CBS News dijo que al menos tres niños y un adulto murieron en la escuela primaria Silver Rail de la localidad de Bend, en Oregon, y CNN informó el mismo balance.



Estados Unidos, donde las armas de fuego son fácilmente accesibles, es escenario frecuente de violencia armada, con miles de muertos cada año. Tiene la tasa más alta de muertes relacionadas con armas de fuego entre todos los países desarrollados. El tiroteo escolar más mortífero de la historia de Estados Unidos tuvo lugar en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando el estudiante surcoreano Seung-Hui Cho mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida. Según el Archivo de Violencia Armada, en lo que va del año se han producido más de 360 ​​tiroteos masivos en Estados Unidos, un caso que define como tiroteo masivo cuando cuatro o más personas resultan heridas de bala.



Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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