“Totalmente incompetente”: las declaraciones de Trump contra el expresidente Barack Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo de madrugada contra el expresidente Barack Obama, después de que éste participara en un mitin de campaña en apoyo al candidato a senador demócrata Abdul-El Sayed este sábado en Michigan.



"Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Tras recordar que Obama hizo campaña por Hillary Clinton y Kamala Harris, el presidente aseguró que ahora está haciendo campaña por "un yihadista vinculado a los Hermanos Musulmanes", en alusión a El Sayed.

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No es la primera vez que Trump hace estas declaraciones, ya que este viernes aseguró que era parte de los "Hermanos Musulmanes", que fueron designados como grupo terrorista extranjero por su Gobierno en noviembre de 2025 por sus vínculos con Hamás.



Michigan se ha convertido en clave en la reñida batalla entre demócratas y republicanos por el control del Senado y este domingo Trump tiene previsto también un mitin en este estado.



"Yo gané en Michigan por un amplio margen; logré recuperar la industria automotriz, la base de la Fuerza Aérea y mucho más. Además, hay más empleos que nunca", escribió el mandatario antes de acudir al acto de campaña de este domingo.

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El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) visitó este viernes Michigan, en su segundo mitin del día, para atraer el apoyo clave de la población afroamericana en favor del candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, quien mantiene una estrecha ventaja sobre su competidor republicano, Mike Rogers.

El expresidente salió en defensa del candidato demócrata frente a las acusaciones infundadas de que tiene vínculos con los Hermanos Musulmanes, que él ha negado y que han difundido tanto su rival republicano como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump:"¡Ya he visto esta película antes! ¡Así empecé!", declaró Obama.

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El-Sayed, hijo de migrantes egipcios y musulmán, presumió hoy de sus orígenes y educación y apeló a la cohesión de este diverso estado con una importante comunidad afroamericana y una destacada presencia árabe.

En este estado bisagra, donde ninguno de los dos partidos tiene una mayoría clara, poco más del 30 % de los afroamericanos votó en las primarias por El-Sayed, que se define como progresista, en lugar de por la opción moderada del Partido Demócrata. Este sábado recibió el respaldo de Obama, una de las figuras más influyentes del partido

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"Su legado sigue ofreciendo una luz que nos guía y lecciones pertinentes para el trabajo que queda por hacer", defendió el aspirante al Senado sobre los mandatos Obama aunque en el pasado le reprochó no haber cumplido sus promesas más progresistas.

"Trump nos metió en una guerra que no nos incumbía. El presidente Obama contuvo una amenaza nuclear sin guerra (el referencia al acuerdo del que se retiró el presidente durante su primer mandato)", dijo El-Sayed durante su mitin en el que urgió a invertir los impuestos en la "gente" y no "en bombardear otros lugares".

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AGENCIA EFE