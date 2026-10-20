Trump dice que serían "interesantes" unas elecciones entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que sería "interesante" que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones. "Bueno, eso sería interesante", se limitó a responder a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si le gustaría ver a ambas políticas enfrentarse en las urnas. Sus declaraciones se producen en medio de un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera, en el que no participa Machado. Este diálogo, que busca una transición democrática, trata diversos asuntos, entre ellos una reforma de la comisión electoral, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones.



La semana pasada, el Gobierno de Trump levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez e interlocutor del chavismo en ese diálogo. Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría a Washington acceso a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano. Mientras tanto, Machado, premio nobel de la Paz de 2025, permanece en el extranjero, desde donde ha denunciado que las autoridades chavistas obstaculizan su regreso a Venezuela.

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Machado denunció hace unos días que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que celebran en Caracas el Gobierno de la presidenta encargada y un sector de la oposición, en una entrevista publicada este jueves por The New York Times. La líder opositora aseguró durante la entrevista con el diario que regresará al país "antes de lo que se imaginan" para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones y que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas el Gobierno venezolano y otra facción de la oposición.



Sin embargo, el Departamento de Estado sostuvo que el partido de Machado, Vente Venezuela, había sido invitado a participar y que "María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera".



La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos y vinculado a un acuerdo con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. Lo calificó como "uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente" y dijo que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.

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Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana. "Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados", afirmó. También defendió que Venezuela necesita "seguridad, estabilidad y legitimidad" para atraer nuevas inversiones.

Sobre el futuro de Rodríguez, cuyo Gobierno afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos, Machado defendió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones. "La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo", dijo.

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Trump descartó a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, y respaldara a Rodríguez. Machado, que ganó las primarias opositoras de 2023 y apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, afirmó que sigue convencida de que Washington quiere una transición democrática.

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*Con EFE