Tras su victoria, Jake Paul aseguró que pudo noquear a Tyson, pero "no lo quería lastimar"

Una de las peleas más esperadas del año se llevó a cabo en la noche de este viernes 15 de noviembre en Texas, Estados Unidos, luego de que el youtuber y boxeador Jake Paul se enfrentara a Mike Tyson , la leyenda estadounidense, ante los ojos de millones de espectadores en todo el mundo.

Aunque el espectáculo defraudó a muchos, otros se quedaron con las declaraciones posteriores al encuentro, pues Paul, quien salió victorioso de la pelea, aseguró que pudo haber noqueado al legendario boxeador de los años 90, pero que no lo hizo por respeto.

Y es que las estadísticas también fueron todo un 'knock out' para Tyson, pues Paul, el vencedor, logró conectarle 78 puños a lo largo de los ocho asaltos. Por su parte, el boxeador de 58 años solo pudo conectar en 18 oportunidades.

La diferencia de edades fue, sin duda, un factor determinante en los resultados de este encuentro. De hecho, así lo reconoció el ganador de la pelea. "No sé si está cansado. Lo que sí sé es que se le notaba un poco la edad", dijo Paul.

No obstante, pese a hacerle honores a la histórica figura del boxeo mundial al final de la pelea, Paul sostuvo que pudo noquear a Tyson, pero prefirió no hacerlo: "Quería darle a los espectadores un espectáculo, pero no quería hacerle daño a alguien que no necesitaba ser lastimado".

¿Qué dijo Jake Paul luego de la abofeteada que recibió de Mike Tyson?

Aunque, según Paul, la pelea no terminó en un fatídico 'knock out' para Tyson por el respeto que le tenía, el youtuber no desconoció que la abofeteada que recibió de su contrincante , un día antes de la pelea, le despertó cierto deseo de venganza.

"Simplemente tengo mucho respeto por él y esa guerra entre nosotros. Después de que me abofeteó quise ser agresivo, derribarlo y noquearlo, pero eso desapareció a medida que avanzaban las rondas", dijo el ganador del encuentro.

Adicionalmente, Paul añadió que intentó darle un buen espectáculo al público, pero que "cuando alguien simplemente sobrevive en el ring, básicamente es difícil hacerlo emocionante", haciendo referencia al mal estado físico que presentaba Tyson a medida que avanzaba la pelea.

Aunque muchos quedaron sorprendidos, otros esperaban este resultado, teniendo en cuenta que ambos luchadores se llevan 31 años de diferencia y que la última pelea profesional de Iron Mike había sido en 2005.