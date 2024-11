Fredy Guarín: estas han sido las mujeres con las que el futbolista ha tenido hijos

Además de las jugadas en la cancha, el exfutbolista colombiano Fredy Guarín también se ha hecho popular en el país por su vida amorosa y una que otra polémica que lo ha dejado en el ojo público. Actualmente, el deportista se encuentra alejado de las canchas y de las redes sociales, enfocando su energía en otros negocios y en la lucha contra las bebidas alcohólicas.

Sin embargo, la vida amorosa de Guarín sigue siendo de interés para sus seguidores, quienes desde hace varios meses desconocen si el futbolista continúa en una relación o se encuentra soltero.

¿Cuántos hijos tiene Fredy Guarín?

Fredy Guarín, a sus 38 años, tiene tres hijos fruto de dos relaciones diferentes. Daniel (17 años), Danna (11 años) y Jacobo (7 años) son los hijos que el exfutbolista de la Selección Colombia y Millonarios F. C. tuvo en pasadas relaciones que, desafortunadamente, no funcionaron para el boyacense, pero esto no lo ha alejado de sus herederos.

Fredy Guarín es el papá de Daniel, Danna y Jacobo, fruto de dos relaciones amorosas diferentes - Foto: @fguarin13

Las parejas con las que Fredy Guarín tuvo hijos

Desde los inicios de su carrera como futbolista profesional colombiano, Fredy Guarín ha sido reconocido por estar rodeado de bellas mujeres. Cuando jugaba para el equipo Envigado inició una relación con la reconocida modelo venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado por más 10 años.

Publicidad

Fiallo estuvo en la vida de Fredy Guarín cuando el deportista empezaba a brillar en el fútbol nacional y a atraer las miradas en terrenos internacionales. El matrimonio avanzó rápidamente y fruto de él nacieron Daniel y Danna, con seis años de diferencia.

Aunque la pareja parecía tener una gran relación, entre 2016 y 2017 decidieron separarse tras casi 15 años juntos. Los rumores en ese entonces indicaron que Andreina Fiallo le habría pedido el divorcio al futbolista por una infidelidad, tema que no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes.

Fredy Guarín junto a Andreina Fiallo y sus dos hijos - Tomada de Instagram.

Publicidad

La separación coincidió con la llegada del deportista al fútbol profesional en China. Estando en ese país Fredy Guarín confirmó su nueva relación amorosa con la modelo y presentadora paisa Sara Uribe, juntos enfrentaron las críticas y señalamientos por infidelidad que vinieron al hacer público su amor.

En 2017, Sara Uribe y Fredy Guarín tuvieron a su hijo Jacobo, formando un hogar. Aunque la pareja había logrado superar las críticas y se mostraban públicamente como una familia estable y con mirada hacia el futuro, en el año 2020 anunciaron su separación. Los motivos por los que terminó su relación todavía son desconocidos, pero la expareja ha logrado mantener un contacto respetuoso por el bien del menor de los hijos del futbolista.

Cabe recordar que, en un principio, las cosas entre Uribe y Guarín no prosperaron y se habían separado, pero en 2018 intentaron reconstruir su relación, cosa que funcionó por dos años.

Fredy Guarín y Sara Uribe estuvieron juntos cerca de tres años - Foto: @sara_uribe

Otras relaciones de Fredy Guarín

En medio del tiempo que Guarín estuvo separado de Sara Uribe en China, se conoció que el futbolista tuvo un fugaz romance con la también modelo Iveth Ardila; sin embargo, el noviazgo no duró mucho porque al poco tiempo el entonces jugador del Shangai Shenhua regresó con la presentadora paisa.

Publicidad

Para el año 2021, los seguidores de Fredy Guarín empezaron a crear rumores de que había una nueva mujer en la vida del futbolista, luego de haber terminado con Sara Uribe. Efectivamente, meses después el ex jugador de la Selección Colombia confirmó que estaba en una relación con la veterinaria Pauleth Pastrana.

A mediados del año 2022, Fredy Guarín le pidió matrimonio a Pauleth Pastrana y ella aceptó. Sin embargo, meses más tarde iniciaron rumores de una separación y, finalmente, en diciembre de 2023, el exfutbolista se hizo tendencia en redes sociales al publicar un video bajo los efectos del alcohol, pidiendo a su esposa que lo dejara entrar a su casa.

Fredy Guarín y Pauleth Pastrana terminaron - Tomada de redes sociales

Publicidad

Aunque a inicios de este 2024 crecieron rumores de que la pareja había regresado, en la actualidad se desconoce si Fredy Guarín tiene alguna relación amorosa. El exfutbolista comparte detalles de su emprendimiento de criadero de caballos y de su recuperación dejando las bebidas alcohólicas.