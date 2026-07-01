Tres temblores en Japón en la mañana de este miércoles 1 de julio de 2026: el más fuerte fue de 6.0

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) reportó una serie de movimientos telúricos durante la jornada de este miércoles 1 de julio de 2026. Los eventos, de distintas magnitudes y profundidades, afectaron diversas regiones del archipiélago, desde la isla de Hokkaido en el norte hasta la prefectura de Miyazaki en el suroeste.



El evento de mayor relevancia ocurrió a las 7:08 de la mañana (9:08 p. m. del 30 de junio en Colombia), con un epicentro localizado en el mar, frente a la costa de la prefectura de Iwate (40.1N, 142.4E). Este sismo registró una magnitud de 6.0 y tuvo una profundidad focal de 40 kilómetros. De acuerdo con la escala de intensidad sísmica de la JMA, que mide el movimiento del suelo en puntos específicos, la intensidad máxima observada fue de 4.

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En la prefectura de Aomori, la intensidad 4 se sintió en la ciudad de Hachinohe y el pueblo de Nanbu. En la prefectura de Iwate, este mismo nivel de intensidad fue registrado en la aldea de Fudai y las ciudades de Morioka, Ninohe, Hachimantai, Takizawa y el pueblo de Shiwa. Intensidades de nivel 3 fueron reportadas en una vasta área que incluyó municipios de las prefecturas de Miyagi y Akita, mientras que el temblor fue perceptible con intensidades de 2 y 1 en regiones tan distantes como Hokkaido, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Niigata, Gunma, Saitama y Yamanashi.

Previamente, a las 5:57 horas, se registró otro movimiento en el sur del país, específicamente en la zona llana del norte de la prefectura de Miyazaki. Este sismo tuvo una magnitud de 2.7 y una profundidad de 10 kilómetros. La intensidad sísmica máxima fue de 1, observada en el pueblo de Kadogawa.



Posteriormente, a las 10:23 horas, la JMA informó sobre un tercer evento localizado frente a la costa este de la península de Osumi. Este sismo alcanzó una magnitud de 3.1 y se originó a una profundidad de 30 kilómetros. Al igual que el evento anterior en la región, la intensidad máxima registrada fue de 1, afectando a las ciudades de Nichinan y Kushima en la prefectura de Miyazaki.



¿Por qué tiembla tanto en Japón?

La alta frecuencia de sismos en Japón es una característica constante de su geografía. Según información externa a las fuentes proporcionadas, que usted puede verificar de forma independiente, esto se debe a que el archipiélago japonés está situado en la confluencia de cuatro placas tectónicas principales: la Placa del Pacífico, la Placa del Mar de Filipinas, la Placa Euroasiática y la Placa de América del Norte.



La interacción entre estas placas genera una acumulación de energía mecánica. El sismo de magnitud 6.0 frente a Iwate, por ejemplo, ocurre en una zona de subducción donde la Placa del Pacífico se desplaza bajo la Placa de América del Norte. Este proceso de fricción y liberación súbita de energía es el responsable de la actividad sísmica regular que registra la Agencia Meteorológica de Japón diariamente.

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A diferencia de la magnitud, que mide la energía total liberada en el epicentro, la JMA utiliza su propia escala de intensidad (de 0 a 7) para describir el grado de sacudida en la superficie, lo que permite a las autoridades evaluar el impacto potencial en las infraestructuras y la población de manera localizada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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