Reportan temblor en México de 5,2 hoy 16 de agosto: epicentro y características

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este domingo 16 de agosto de 2026 en México, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento ocurrió a las 10:52 a.m., hora local.

El evento sísmico tuvo como referencia las coordenadas 14,42° de latitud y -92,97° de longitud.

Según los datos disponibles, el sismo se presentó cerca de Puerto Madero, México, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros.



Dentro de la información entregada por el USGS figura

como zona cercana al epicentro San Andrés, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado a una distancia de 1.235 kilómetros del lugar del evento. Por lo que pudo haberse sentido en la isla.



También aparecen Las Delicias, Panamá, a 1.223 kilómetros, y Las Tablas, Panamá, a 1.237 kilómetros.

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