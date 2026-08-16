Registran afectaciones y muertes en Caracas, Venezuela, tras fuertes lluvias por onda tropical

Fuertes lluvias en Caracas, Venezuela, causaron la muerte de tres personas, entre ellas dos adolescentes, además de inundaciones que arrastraron vehículos, informaron autoridades el domingo. Se trata del paso de la onda tropical número 37 por el norte de Venezuela trajo en la noche del sábado lluvias torrenciales y descargas eléctricas, según el servicio nacional de meteorología Inameh.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó este domingo que todas las parroquias de la ciudad fueron afectadas tras las intensas lluvias de este sábado. "Aquí nos encontramos en Caracas desde el primer momento de esta afectación de las lluvias en el día de ayer, en esta onda tropical que pasó y nos afectó en todas las parroquias de Caracas", indicó Meléndez en un video publicado en su cuenta de X. La alcaldesa indicó que continúan las labores de limpieza de alcantarillas y vías afectadas por el lodo y los escombros en Caracas, con el apoyo de equipos del Ministerio de Obras Públicas y de la Gobernación del estado La Guaira (norte).



Confirman la muerte de tres personas en medio de la onda tropical

El Cuerpo de Bomberos de Caracas confirmó este domingo la muerte de dos menores de edad que fueron arrastradas por una corriente de agua en la parroquia La Vega, en la capital venezolana. Por otra parte, señaló que los bomberos determinaron el desalojo preventivo de 12 familias tras evaluar tres viviendas situadas en un terreno inclinado en la parroquia La Pastora. Por su parte, el diputado opositor venezolano Henrique Capriles denunció el "abandono" del Gobierno en comunidades afectadas por las lluvias en Caracas.

⛈️🇻🇪 Fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento azotaron Caracas, Venezuela, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, provocando inundaciones, afectaciones en vías, fallas eléctricas y una importante crecida del río Guaire.



Al menos dos personas… pic.twitter.com/hywD683Xg2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 16, 2026

"Vuelve a quedar en evidencia la vulnerabilidad y el abandono de muchas comunidades. Año tras año la misma emergencia cuando llueve, la misma exigencia, los mismos responsables", protestó el también dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela en su cuenta de X. Capriles aseguró que tres personas fallecieron en el contexto de lluvias en Caracas, dos de ellas "tras la crecida de las aguas" y la otra "por deslizamiento de tierra".



Las torrenciales lluvias que cayeron entre la noche del sábado y el domingo tumbaron árboles que destruyeron las carpas donde duermen las personas que quedaron sin vivienda tras los terremotos del 24 de junio. Bomberos y funcionarios de Protección Civil quitaron troncos y ramas de las carpas de los refugiados, que provienen de un conjunto de edificios multifamiliares de interés social en el centro de la capital. "El desprendimiento provocó que parte del ramaje se posara sobre unas carpas que fungen como refugio y obstaculizó de manera temporal el tránsito vehicular", informó el Cuerpo de Bomberos de Caracas en Instagram.



Con información de EFE y AFP