Municipio de Guachetá

Municipio de Guachetá

    COLOMBIA

    Tragedia en mina de Guachetá, Cundinamarca: recuperan cuerpos de 6 mineros atrapados tras explosión

    Autoridades competentes investigarán si la mina tenía la documentación en regla y si se siguieron los protocolos de seguridad necesarios.

    Se desconoce el número total de víctimas tras la explosión. -
    Foto de referencia: archivo
    COLOMBIA

    Fuerte explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca, deja varios trabajadores atrapados; esto se sabe

    El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y otras entidades se encuentran atendiendo la emergencia. Por el momento no se descartan fallecidos tras el incidente.

