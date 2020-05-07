Noticias Caracol Municipio de Guachetá
Tragedia en mina de Guachetá, Cundinamarca: recuperan cuerpos de 6 mineros atrapados tras explosión
Autoridades competentes investigarán si la mina tenía la documentación en regla y si se siguieron los protocolos de seguridad necesarios.
Fuerte explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca, deja varios trabajadores atrapados; esto se sabe
El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y otras entidades se encuentran atendiendo la emergencia. Por el momento no se descartan fallecidos tras el incidente.