Duro ataque de Estados Unidos contra Gobierno Petro en la ONU: el presidente de Colombia respondió
Washington criticó durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las políticas "irresponsables" de Gustavo Petro y cuestionó la pertinencia de extender la misión política de la ONU en Colombia.
Petro dice que a Iván Márquez y Jesús Santrich el fiscal general les tendió una trampa
"La cocaína del entrampamiento resultó comprada con dineros de la DEA", aseguró el presidente. Recalcó que, por ese motivo, dejaron el acuerdo de paz.
Rodrigo Londoño: “El secuestro fue una política equivocada, de la cual hoy nos arrepentimos"
"No hay ninguna palabra que permita decir que teníamos la razón", recalca en diálogo con Juan Roberto Vargas. También habla de reclutamiento infantil, del crimen "horroroso" de Guillermo Gaviria y del futuro de Comunes.
Partido Comunes, anteriormente FARC, se adhiere al pacto histórico de la izquierda
Dicha coalición, encabezada por Gustavo Petro, busca tener candidato presidencial para las próximas elecciones y crear bloque parlamentario que logré ser mayoría en el Congreso.
“No hubiera sido antiético matarme, era parte de las reglas del juego”: Santos responde a Timochenko
Afirmó que él sí habría autorizado una operación en contra del exjefe guerrillero. Sobre una posible reunión con Duque dijo estar dispuesto, pero agregó: “No me hago muchas ilusiones”.
Partido FARC oficializa cambio de nombre: ahora se llamará Comunes
Así lo dio a conocer la colectividad este domingo en medio de la segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del movimiento político. Para algunos la decisión es tardía.
Implementación del acuerdo de paz, prioridad de relación entre nuevo gobierno de EE. UU. y Colombia
Entretanto, algunas organizaciones e incluso el Consejo de Seguridad de la ONU manifestaron la necesidad de brindar seguridad a los excombatientes y líderes sociales.
Asesinan a excombatiente de las FARC frente a su pareja sentimental
El crimen ocurrió en un restaurante ubicado en el municipio de Cartagena del Chairá. Es el segundo hecho contra un desmovilizado en lo que va de 2021.
FARC cuestiona implementación de acuerdo de paz y gobierno usa palabras de Santos para defenderse
Exguerrilleros dicen que firmaron para “parar la guerra”, pero la violencia se recrudece. Senado hará un debate de control político liderado por excombatientes.