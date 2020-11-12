En vivo
Noticias Caracol  / Partido FARC

Partido FARC

    El embajador estadounidense, Mike Waltz, y el presidente colombiano, Gustavo Petro.
    MUNDO

    Duro ataque de Estados Unidos contra Gobierno Petro en la ONU: el presidente de Colombia respondió

    Washington criticó durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las políticas "irresponsables" de Gustavo Petro y cuestionó la pertinencia de extender la misión política de la ONU en Colombia.

    This TV grab taken from youtube and released on August 29, 2019 shows former senior commander of the dissolved FARC rebel army group in Colombia, Ivan Marquez (L) and fugitive rebel colleague, Jesus Santrich (R), on an undisclosed location announcing that they are taking up arms again along with other guerrillas who have distanced themselves from a peace accord signed with the government in 2016.
    POLÍTICA

    Petro dice que a Iván Márquez y Jesús Santrich el fiscal general les tendió una trampa

    "La cocaína del entrampamiento resultó comprada con dineros de la DEA", aseguró el presidente. Recalcó que, por ese motivo, dejaron el acuerdo de paz.

    POLÍTICA

    Rodrigo Londoño: “El secuestro fue una política equivocada, de la cual hoy nos arrepentimos"

    "No hay ninguna palabra que permita decir que teníamos la razón", recalca en diálogo con Juan Roberto Vargas. También habla de reclutamiento infantil, del crimen "horroroso" de Guillermo Gaviria y del futuro de Comunes.

    Julián Gallo anunció que el Partido Comunes hará parte del Pacto histórico de la izquierda
    POLÍTICA

    Partido Comunes, anteriormente FARC, se adhiere al pacto histórico de la izquierda

    Dicha coalición, encabezada por Gustavo Petro, busca tener candidato presidencial para las próximas elecciones y crear bloque parlamentario que logré ser mayoría en el Congreso.

    POLÍTICA

    “No hubiera sido antiético matarme, era parte de las reglas del juego”: Santos responde a Timochenko

    Afirmó que él sí habría autorizado una operación en contra del exjefe guerrillero. Sobre una posible reunión con Duque dijo estar dispuesto, pero agregó: “No me hago muchas ilusiones”.

    Partido FARC cambia de nombre a Comunes.
    POLÍTICA

    Partido FARC oficializa cambio de nombre: ahora se llamará Comunes

    Así lo dio a conocer la colectividad este domingo en medio de la segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del movimiento político. Para algunos la decisión es tardía.

    POLÍTICA

    Implementación del acuerdo de paz, prioridad de relación entre nuevo gobierno de EE. UU. y Colombia

    Entretanto, algunas organizaciones e incluso el Consejo de Seguridad de la ONU manifestaron la necesidad de brindar seguridad a los excombatientes y líderes sociales.

    COLOMBIA

    Asesinan a excombatiente de las FARC frente a su pareja sentimental

    El crimen ocurrió en un restaurante ubicado en el municipio de Cartagena del Chairá. Es el segundo hecho contra un desmovilizado en lo que va de 2021.

    POLÍTICA

    FARC cuestiona implementación de acuerdo de paz y gobierno usa palabras de Santos para defenderse

    Exguerrilleros dicen que firmaron para “parar la guerra”, pero la violencia se recrudece. Senado hará un debate de control político liderado por excombatientes.