A este ciudadano le robaron el carro y luego llamaron para extorsionarlo: pasó en Bogotá

En el barrio Tunjuelito, sur de Bogotá, a un ciudadano le robaron el carro que dejó parqueado al frente de su casa. No contentos con el crimen, los hampones lo llamaron para extorsionarlo y amenazarlo de muerte.

El ciudadano afectado por este crimen contó que no denunció la situación, pues pensaba que de esa manera podría recuperar su vehículo.

“Que si ponemos la denuncia, el carro desaparecía y que iban a tomar represalias contra la familia. Nosotros no denunciamos por miedo y por las ganas de recuperar el carro”, dijo Alexander Cadena, víctima de robo.

El ciudadano aseguró que “han transcurrido varios días, no se ha logrado nada. La Policía no nos da información de nada. No ha habido ayuda de nadie. Un policía no se acerca aquí para nada”.

Otro robo de carro en Bogotá

En el barrio 7 de Agosto, ubicado en Bogotá, el dueño de una camioneta vivió una situación de no creer: criminales le robaron su vehículo y cuando se dirigía a la Fiscalía a interponer la denuncia, vio a los hampones manejándolo hacia el norte de la capital del país.

Trascendió que la víctima de robo llegó hasta la calle 63 con carrera 27 para comprarle un repuesto a su camioneta. Él estacionó el vehículo a las afueras del lugar y en tan solo minutos los criminales se lo robaron.

Resignado, pidió un carro por aplicación con destino a la URI de Paloquemao para poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En el trayecto, con mucha sorpresa, vio su camioneta, que era conducida por los hampones hacia el norte de Bogotá.

