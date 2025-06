Exotic DJ revela detalles de tiroteo en el que resultó herido: “Caigo al segundo impacto desmayado”

“No todo el mundo puede mentalmente y físicamente sobrevivir a esto, pero ahí vamos”, comentó Daniel Alejandro Salinas, más conocido en el mundo artístico como Exotic DJ, sobre el tiroteo ocurrido en un motel de la vía Cali-Jamundí, Valle del Cauca, el 3 de noviembre de 2024, que casi le cuesta la vida.

El DJ resultó gravemente herido al ser tiroteado en una fiesta privada que se llevó a cabo en el motel Rey de Corazones. Él reapareció en su canal de Youtube, acompañado de su hermana Elizabeth Salinas, para contar cómo avanza en su recuperación y lo que ocurrió el día en el que, según contó, estuvo muerto 20 minutos.

Un día antes de ese hecho, su hermana dijo que tuvo “un ataque de ansiedad” y a la mañana siguiente, mientras ella se encontraba en Estados Unidos, recibió una llamada de su papá contándole lo que había pasado con Exotic DJ. “Yo nunca sentí que él se fuera a morir”, afirmó, añadiendo que lo vio en sueños y él dijo “yo estoy bien”.

“Sentía que se me estaba derritiendo todo por dentro”

Al responder las preguntas de los seguidores, Exotic DJ confesó que “caigo al segundo tiro desmayado”. Dijo recordar “los impactos. Los dos primeros y ya no me acuerdo nada más porque me desmayé, yo creo que por del dolor, eso duele mucho, eso quema mucho, yo me desmayé del dolor, estoy seguro. Seis quemonazos, pero acá (el abdomen) sentía que se me estaba derritiendo todo por dentro”.

El joven reveló que recibió cuatro tiros en el abdomen y dos en la pierna, uno de esos impactó en una vena principal, por lo que estuvieron a punto de amputarle la extremidad, pero un médico, que resultó ser amigo de la familia, logró salvarla.

El DJ dijo que también recordaba al hombre “que me disparó, a los 3 segundos le dispararon nueve tiros en la cabeza. Allá la reacción de cuando alguien hace mal, todo el mundo anda armado, entonces apenas me disparó como que la reacción de alguien fue dispararle al man”.

Exotic Dj junto a su hermana Elizabeth Salinas - Captura de pantalla

Exotic DJ detalló cómo fue todo antes del ataque. “La energía estaba superoscura cuando llegué al show. Era el remate de Arcángel oficial. Yo me imaginé como que otro panorama, pero no, cuando llegué todo el mundo como en cada palco así todo oscuro, nadie en la pista bailando, me monté y empecé a tocar, nadie bailaba, la energía era superoscura y tú sabes que un DJ tiene que como que transmitir su energía y como que subir la energía, no se le subía ni con la canción más pegada”.

De repente, “cuando fui a voltear a ver, se me paró un man a bailarme ahí y ese man fue el que me dio los tiros. El man tiró sus pasos ahí todo. A mí y después a una vieja también le cayeron tiros, pero el man estaba reloco y después ahí lo sacaron y le vaciaron nueve tiros en la cabeza”, describió.

El artista vio el video del atentado en su contra y confesó que “me puse a llorar. Ya después analizaba yo, cómo no me tiro más para allá, aunque después dije ‘si me agacho mucho me hubieran dado en la cabeza’”.

“Dani llegó muerto y duró muerto 20 minutos”

Eso dijo la hermana del joven. Sin embargo, un médico no se detuvo en la reanimación y logró salvarlo para luego llevarlo a cirugía.

Estuvo en coma inducido durante un mes y Exotic DJ manifestó que durante ese tiempo “lo que escuchaba era ‘Dani, no es tu momento’”. Afirma que era la voz de su hermana. Durante su recuperación contó que le hicieron “reconstrucción intestinal, reconstrucción de fémur, me repararon los riñones, los pulmones se me llenaron de agua. Una pólvora cayó en la vejiga, pero se pudo recuperar” y los últimos exámenes mostraron que estaba bien.

Aunque dijo que “me veo bien, todavía no camino”. “Voy poco a poco, saben que esto fue difícil. (…) No todo el mundo puede mental y físicamente sobrevivir a esto, pero ahí vamos”, agregó, señalando que aún estará alejado de la música y que espera estar dando sus primeros pasos en un mes.

Subrayó que “me siento mejor que antes, más estable, pude superar la drogadicción, el alcoholismo, pude superar muchas cosas con esto que pasó, que ya no me hacen falta”.

