El prontuario de alias El Costeño y su relación con el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Testimonios, videos y rastros de llamadas telefónicas giran en torno a uno de los focos principales de la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay: las autoridades identificaron a un sujeto identificado como alias El Costeño, integrante de una organización de sicariato y microtráfico, que hoy es el eslabón clave para llegar a los actores intelectuales de este ataque terrorista ocurrido en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

La primera imagen de alias El Costeño y una mujer que lo acompañaba se conoció el pasado miércoles 11 de junio, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los videos en donde se ve cómo este hombre y la mujer que estaba con él coordinaron minuto a minuto el accionar del menor de edad que disparó contra el precandidato presidencial.

Cerca de la escena del atentado hizo su aparición la pareja a las 5:09 de la tarde, cuando iban a bordo de un carro Spark color gris, el cual fue estacionado sobre la carrera 82, a menos de 100 metros del parque donde Uribe Turbay daba un discurso. Cinco minutos más tarde, a las 5:14 de la tarde, se ve a ‘El Costeño’ descendiendo del vehículo gris.



Los pasos de alias El Costeño

Noticias Caracol logró rastrear a este hombre en la secuencia de videos gracias a unos llamativos tenis rojos, entre otras cosas. En las cámaras se ve que unos metros atrás de donde estaba el Spark gris, el joven sicario salió del parque y caminó por el andén con rumbo al carro gris y lo abordó por la puerta del copiloto a las 5:15 de la tarde. En las imágenes compartidas por este noticiero se ve, claramente, un jean estampado con el que estaba vestido el sicario antes de cambiar su vestimenta.

Dos minutos más tarde, a las 5:16 de la tarde, se observa a alias El Costeño subirse al carro por la puerta trasera. Sobre las 5:19 p. m., el conductor del vehículo arrancó y rodeó la cuadra, tomando la avenida Ferrocarril. Un minuto después, se ve el a este vehículo transitando por la misma avenida y estacionándose nuevamente en una esquina ubicada a cinco cuadras del parque El Golfito.

Mientras los asistentes al evento político escuchaban a Uribe, a las 5:22 de la tarde la puerta del copiloto del carro gris se abrió, el adolescente se bajó y en ese momento ya no llevaba ni la chaqueta ni la gorra que vestía horas antes.

En cámaras de seguridad se nota cómo este menor tomó camino por una de las calles del barrio, rumbo al parque donde estaba el senador Uribe Turbay. Instantes después, alias El Costeño descendió del mismo carro y estaba vestido con camiseta blanca y gafas negras.

Por el lado opuesto del carro descendió una mujer joven de chaqueta negra y cartera clara, quien sería la mujer de 19 años capturada en Florencia, Caquetá, y cuya detención ya fue legalizada por la Fiscalía General de la Nación.

Mientras el menor de edad caminaba presuroso por las calles del barrio Modelia, ‘El Costeño’ y la joven mujer lo siguieron de cerca a paso lento. El conductor del carro gris arrancó en el vehículo y abandonó el lugar hacia el oriente de la ciudad, mientras la pareja, con un paso más pausado, continuó detrás del menor de edad, quien, a las 5:30 de la tarde, disparó contra el precandidato.



Así se descubrió verdadera identidad de alias El Costeño

Después de que Noticias Caracol reveló esta serie de videos, claves para la investigación de las autoridades, ocurrieron varios hechos que han sido relevantes para los investigadores. El primer evento fue la presentación de manera voluntaria ante la Fiscalía del conductor de una motocicleta que trasportó al menor de edad desde Bosa hasta Modelia. En su declaración, el hombre contó que se dedicaba al transporte de pasajeros a través de aplicaciones y reveló una pista que sería clave: la que sería la verdadera identidad de alias El Costeño.

El conductor de la moto explicó que, como el menor de edad no tenía los 10.000 pesos en efectivo para pagar el servicio, él llamó a un tercero. “Cuando él se baja, me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. En el momento que le escribo, se demora para responder y ahí yo le digo al muchacho que no contesta, que no responden. El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron. Ya ahí, él me pide el favor que le comparta internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón. Este celular era blanco. Ya en medio de esta conversación, me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi”, explicó el conductor a las autoridades.

La cuenta desde la que fue transferida el dinero sería de alias El Costeño, cuya verdadera identidad Noticias Caracol se abstiene de revelar para no entorpecer la investigación de las autoridades.



¿Quién es alias El Costeño?

Lo que sí reveló este noticiero es que alias El Costeño es un hombre de 41 años, oriundo del Urabá Antioqueño. En el 2011 fue condenado por hurto agravado y porte de armas de fuego.

El segundo hecho relevante en las investigaciones ocurrió el jueves 12 de junio cuando la Fiscalía General de la Nación confirmó la detención de un hombre identificado como Carlos Ramón Mora González, quien sería el conductor del Spark gris.

“Según la indagación, la participación de Mora González, en calidad de coautor, habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente, estaría involucrado en la organización de la logística y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo, al interior del cual se le entregó el arma y se cambiaron las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay”, sostuvo Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación.

Mora González fue capturado en flagrancia en febrero del año 2024, cuando se movilizaba al interior de un vehículo con un arma de fuego en el municipio de Florencia, Caquetá. Esta arma, al parecer, iba a ser suministrada por este hombre a una organización criminal que iba a cometer una acción sicarial. Así lo narró la fiscal de ese caso en medio de una audiencia, realizada en 2024, donde se observa a Mora: “En el comando de la Policía capturan en flagrancia a Carlos Eduardo Mora González por transportar debajo de la silla del vehículo un proveedor con 11 cartuchos calibre 556, en buen estado de conservación y actos para ser empleado”.

Aunque Mora siguió vinculado en el proceso, quedó en libertad y hace cinco meses habría llegado a la ciudad de Bogotá. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, este sujeto se dedicaría al tráfico de armas para el mejor postor.

Por último, el tercer hecho relevante ocurrió el sábado cuando fue detenida en Florencia, Caquetá, identificada como Katerine Andrea Martínez MArtínez, alias Gabriela, la mujer que aparecería en los videos junto a alias El Costeño. Esta mujer de 19 años habría salido de Bogotá poco después del ataque al senador Uribe. Katerine Martínez tiene antecedentes por daño en bien ajeno y lesiones personales.

Alias El Costeño se convirtió en el objetivo prioritario de una investigación que busca llegar a los autores intelectuales del crimen contra el precandidato presidencial.

