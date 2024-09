Habla mujer atacada por patrullero en motel de Bogotá: dice que ya estaban separados

En la madrugada del lunes 9 de septiembre de 2024, la comunidad de la localidad de Kennedy despertó con la impactante noticia de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá que había atacado con disparos a su esposa y al supuesto amante de esta en el motel Las Vegas. El Ojo de la noche de Noticias Caracol en vivo se contactó con la señora y conoció detalles inéditos sobre esta historia.

¿Quién es la mujer atacada en el motel de Kennedy?

Se trata de Paola Camargo, quien aseguró que estaba separada del patrullero (identificado como John Camargo) que la atacó y que luego se quitó la vida con un revólver. Mencionó que recibió cuatro impactos de bala, tres en la cabeza y uno en el hombro.

La mujer, quien se encuentra recluida en el Hospital de Kennedy, contó qué pasó cuando su expareja la abordó en el motel: “Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara. Fueron tres impactos en mi cara, uno en el brazo, otro le rozó a mi compañero, a Fernando, la persona con la que yo estaba. Él me vio cómo yo estaba botando por la boca sangre y yo dije: ‘ya, me mató, definitivamente me mató’, y él se mató”.

Se separaron en diciembre de 2023

La víctima de este hecho violento afirma que su relación con el patrullero duró un año y que esta terminó en diciembre de 2023 debido a que él se había tornado agresivo. Incluso, mencionó que varias cámaras de seguridad registraron cómo el uniformado la agredió contra una mesa en su negocio, un spa.

Paola recalcó que no lo denunció a tiempo y que, tal vez, si hubiera acudido a las autoridades, no hubiera ocurrido el intento de asesinato en el motel de Kennedy.

“Me había agredido una vez, que fue en diciembre. Mi mamá entró, ahí tengo las cámaras, donde me coge durísimo del cabello y él está uniformado. Desde esa época yo dije: ‘no más. O sea, yo no voy a permitir ni que me peguen ni que me maltraten, ni que me traten de una manera incorrecta, y ya'”.

¿Qué pasó el día del intento de asesinato en el motel?

Paola reveló que había pasado una tarde espectacular junto a su nueva pareja sentimental. Aquel día fueron al centro comercial, estuvieron cenando y decidieron ir al motel Las Vegas. No se explica cómo el patrullero sabía ella dónde estaba y por qué la familia del hombre lo estaba acompañando.

Esto denunció Paola: “A penas él se dispara, sale la mamá, el papá, la hermana de la sobrina del hotel, entonces no entiendo ese pedazo. No entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso. Cuando él se disparó, salió la mamá corriendo”.

A su nuevo compañero sentimental le dieron salida del centro médico el mismo lunes, pues solo recibió un disparo en el hombro, esto mientras Paola espera que le realicen una cirugía en el rostro. Se encuentra fuera de peligro.

