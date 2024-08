Ladrones cumplen horario para robar en Transmilenio: hurtan hasta 10 celulares por noche

Según habitantes que residen cerca del Portal de Las Américas, en la localidad de Kennedy, hay seis ladrones que “cumplen horario para robar”. Salen a delinquir a las 6:00 p.m. y, sobre las 10:00 p.m., aprovechan las polisombras de las obras viales para esconderse y así hurtar, a través de las ventanas, los celulares de los pasajeros que utilizan los buses de Transmilenio.

Uno de los usuarios de este medio de transporte le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol en vivo que los delincuentes “esperan a que el semáforo se ponga en rojo (el semáforo que da hacia el centro comercial Milenio) y van mirando cuál persona lleva el celular ‘pagando’ para encontrar a su víctima, hacen la escalera humana, abren la ventana (porque así usted la lleve cerrada la abren), le rapan su teléfono y salen caminando como si nada”.

Pueden robar hasta 10 celulares en una noche

Los residentes de la zona aseguran que los ladrones de celulares pueden llevarse hasta diez dispositivos móviles en una sola noche.

Además, afirman que hasta los bicitaxistas están involucrados en estos delitos, pues son los encargados de transportar a los delincuentes hasta el sector de Patio Bonito.

Denuncian que a pesar de que contactan a la Policía para que arresten a los ladrones, las autoridades nunca hacen presencia en la zona o, en caso tal de que sí acudan al llamado, llegan tarde.

“No es por disociar de la Policía, porque no tengo nada en contra de ellos, pero uno no los ve por acá. En varias ocasiones los he llamado para poner la denuncia y no llegan, o llegan, pasan de largo y se van”, narró el testigo a este noticiero.

Espera que las autoridades hagan caso al pedido de auxilio para que así la banda delincuencial conocida como Los Ventaneros sean castigados.

