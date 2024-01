Robaron a taxista, lo suplantaron y lo endeudaron con varios gota a gota que ahora lo amenazan

Un taxista en Soacha, Cundinamarca, vive una pesadilla tras ser asaltado por ladrones que no solo lo dejaron sin documentos, dinero y celular, sino que además pidieron préstamos en internet con varios gota a gota que ahora lo llaman a diario para amenazarlo si no paga lo que nunca se gastó.



El conductor dice que “me suplantaron mediante unas plataformas digitales de préstamos, lo que le llaman gota a gota por la manera en que cobran, con amenazas y que son préstamos a 7 días y prácticamente es un 80% de intereses, y hoy en día la vida es intranquila para mí después de eso”.

Según el taxista, a la fecha debe 12.178.000 de pesos, dinero que “no recibí, ni siquiera lo usé. Lo que pasa es que eso no trasciende ahí, son las amenazas de muerte, nombran grupos guerrilleros, que con ellos no se juega, pero yo no tengo nada que ver con esos temas”.

De 300.000 en 300.000 pesos, los ladrones dejaron a este humilde trabajador “endeudado, preocupado y asustado porque llegan las amenazas todos los días y a toda hora y en todo momento. Y hay una relación de más de 100 números que llaman haciendo los cobros y la mayoría son números extranjeros”.

Su familia teme salir a la calle y pide a gritos ayuda de las autoridades.