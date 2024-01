Mujer a la que su exnovio intentó matar en un incendio es ahora amenazada por la familia del sujeto

Una mujer en Soacha vive una pesadilla, porque además de que su expareja provocó un incendio en la casa donde dormía con sus cuatro pequeños hijos, la familia del agresor está amenazándola por haberlo denunciado.



La joven vivía en el mirador de Corinto Alto, en Cazucá, municipio de Soacha, en Cundinamarca. Hace siete meses empezó una relación con Wilson Enrique Corredor, que el 8 de diciembre empezó a ejercer violencia contra ella. “Él no me dejaba vestir como yo quisiera, no me dejaba salir sola, siempre me tocaba con él y de la manera que él me dejara vestir”, dijo la víctima.

De allí pasó a la agresión física, lo que hizo que perdiera el bebé que esperaba. “Yo estaba embarazada el 24 de diciembre, él empezó a pegarme y empecé a manchar. El 25 de diciembre ya boté el fetico y tenía cuatro semanas de gestación”, afirmó.

Luego “empezó a decirme que si yo no era para él no era para nadie, y que sí yo lo llegaba a demandar él iba a echar una botella con gasolina a mi casa” y causar un incendio, subrayó la joven madre.



Ella lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación, que remitió un formato de protección a la Comisaría de Familia y la Policía. Mientras investigaban el caso, el sujeto de 34 años llegó a la casa de su expareja el primero de enero, a las 5:30 de la mañana, y le prendió fuego, sin importarle que la mujer estaba adentro con sus cuatro niños. Eso relata la víctima.

“Estaba durmiendo con mis hijos porque me había ido a las dos de la mañana de donde mi familia, me había ido a dormir ya con mis cuatro hijos de 6, 5, 3 y 2 años, cuando yo empecé a sentir mucho calor, mucho humo”, afirma la mujer.

“Entonces yo me levanté, miré y media casa estaba consumida por las llamas”, continuó.

Esta madre le afirmó en Noticias Caracol “que gracias a Dios yo me alcancé a levantar y saqué a mis hijos por el lado de atrás (de la vivienda), levanté una teja y saqué a mis hijos”.

Sin embargo, su expareja la llamó al celular poco después de supuestamente haber causado el incendio y “me decía que ya había logrado lo que él quería”.

Wilson, que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fue detenido e imputado por el delito de tentativa de feminicidio. Durante la audiencia, la fiscal de la unidad de vida de Soacha narró lo que este hombre al parecer hizo:

Usted empieza a agredirla, a decirle que ella no puede pasar con la familia de ella sino con usted, que ella no puede ser de nadie sino de usted, y empieza a agredirla con puños en los brazos y en las piernas, y adicionalmente saca unas tijeras y empieza a amenazarla, la tira al piso y le dice palabras desobligantes, le dice que ella no puede estar con su familia, que no puede separarse de usted

Pero ahora la joven madre teme por su vida y la de los suyos, “porque he recibido llamadas de la familia, ellos viven cerca y dicen que van a hacer venganza por el hermano y van a volar la casa de mi mamá”.

Las intimidaciones la obligaron a irse del municipio de Soacha con sus cuatro pequeños y ahora aguarda a las autoridades les brinden medidas de protección.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia