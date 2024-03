Sentida despedida en Noticias Caracol: Ojo de la Noche fue el encargado de decirle adiós

Edward Porras, Ojo de la Noche de Noticias Caracol, le rindió un emotivo homenaje a Gabriel Viana, camarógrafo que lleva 44 años laborando en la televisión colombiana, quien se pensiona este primero de marzo de 2024.



Porras recalcó que Viana fue "parte fundamental de la casa Caracol" y lo aplaudió en plena emisión de la mañana.

"Quiero darle un aplauso al señor Viana. ¡Bravo! Gracias por su trabajo, 44 años en la televisión colombiana. Señor Viana, descanse, se lo merece y gracias por todo. Que Dios lo bendiga", expresó el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Mientras cerraba su sección y ante miles de televidentes, Edward Porras presentó al camarógrafo y le dijo: "Mucha gente pasó por las manos de este señor aprendiendo de todo un poquito".

Gabriel Viana aprovechó el espacio para agradecer a Noticias Caracol por tantos años de aprendizaje y crecimiento: "He conocido muchos países gracias a mi trabajo y al canal que me ha dado esta oportunidad. Muchas gracias y muy lindo homenaje que me hace Caracol y Porras. Un abrazo para todos".

¡Gracias, Gabriel Viena! Muy merecido descanso para uno de los grandes camarógrafos de Noticias Caracol.