Agarrón entre congresistas en Día de las Víctimas, que esperaron más de una hora para poder hablar

En la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas que se realizó en el Congreso de la República, cuando se esperaba la participación de quienes han padecido el conflicto armado en Colombia, se presentó un enfrentamiento verbal entre los congresistas. La razón fue porque el representante Jorge Tovar, hijo del exparamilitar Jorge 40 y primer vicepresidente de la Cámara, iba a presidir la jornada.

Una de las que rechazó la intervención fue la congresista Aida Avella, del Pacto Histórico, quien consideró que “no tiene presentación, señor presidente, que en este día en el cual vamos a hacerles un homenaje a las víctimas, una persona que es hija de un victimario nos presida”.

María José Pizarro, también parlamentaria del Pacto Histórico e hija del asesinado Carlos Pizarro, cuestionó “que hoy la mesa directiva esté presidida por el representante Tovar. Creo que no, es en términos de formas, lo más oportuno”.

Frente a este pronunciamiento, Katherine Miranda le replicó asegurando que “a mí me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar por ser el hijo de, si no usted tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro”, a lo que esta última contestó: “Yo hablo aquí como víctima del conflicto armado, también les guste o no les guste; a mi padre lo asesinaron después de haber firmado la paz, y yo me paro aquí de manera digna y de manera altiva, y levanto las banderas de paz de mi padre sin vergüenza”.

No obstante, el senador del Partido Conservador Alfredo Ape Cuello manifestó que había asistido “a esta sesión a ver con orgullo cómo una víctima, hijo de la guerra, preside por primera vez la sesión de víctimas del Congreso, a eso vine”.

Por su parte, Tovar expresó que “les puedo decir hoy a todo el país y a todos ustedes, sé de qué hablo cuando hablo de paz, sé lo que es vivir la guerra en este país”.

En medio del enfrentamiento verbal, al atril subió William Aljure, representante de Curules de Paz, a pedir que “el que se sienta con pantalones de reconciliarse lo haga”, e instó a “un acto de reconciliación aquí porque este país está enfermo, ya no nos podemos querer ni los unos ni los otros”.

Las últimas que tuvieron la palabra fueron las víctimas en su día

Tuvieron que aguardar una hora y medida, después de que empezara la plenaria en la Cámara de Representantes, para pronunciarse frente a los congresistas. A cada una se le dio tan solo 3 minutos para hablar frente a un Congreso que, en sus propias palabras, no los escucha ni les presta atención.

Así lo manifestó uno de los primeros intervinientes, Jhoe Nilson Sauca, consejero mayor del CRIC, quien lamentó que “las víctimas no vemos el respeto porque vemos casi un escenario vacío por quienes dicen representar a la patria”.

“No puede seguir Colombia perdiéndose en una lucha de poder por el poder, desangrando, victimizando y sobre todo señalando a las organizaciones y a sus comunidades”, agregó, invitado “al perdón” y asegurando que “si no desarmamos el corazón entre la sociedad para llegar a una reconciliación va a ser difícil que la paz se construya”.

Por su parte, Alfonso Rodríguez Moreno, militar víctima de una mina antipersonal expresó su desilusión “porque desafortunadamente no hemos sido tratados con la dignidad que merecemos. Ustedes (congresistas) están ahí sentados gracias a nuestra labor, a nuestro trabajo, pero no es agradecido como requerimos que así lo sea” y preguntó si las víctimas no merecen una curul en el congreso como los desmovilizados.

En su intervención, Olga Esperanza Rojas Castellanos, de Funvides, dijo que era una “lástima que para nosotras las víctimas no haya un auditorio completo, qué lástima que las víctimas no seamos escuchadas dignamente, qué lástima, señores congresistas, que no están aquí para nosotros”.

Durante el acto de conmemoración pasaron víctimas de campos minados, de las Farc, del exterior y juventudes, entre otros ciudadanos que han sufrido por el conflicto armado en Colombia y la violencia.

