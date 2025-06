"Se está recuperando, espero que lo logre": Presidente Petro sobre salud de Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro, desde San José del Guaviare, se refirió nuevamente este sábado a la salud de Miguel Uribe, precandidato presidencial quien hace siete días fue víctima de un atentado en el parque El Golfito del barrio Modelia, occidente de Bogotá, y hoy permanece en la Fundación Santa Fe en estado crítico y con pronóstico reservado.

"Aún no comprendemos. Me acaban de mandar una razón familiares del senador Miguel Uribe Turbay, el ministro de Defensa fue quien habló con ellos (...) y es que lo que está pasando con su estado de salud no se puede explicar por la ciencia. Según la ciencia debería estar muerto, con muerte cerebral, y lo que esta pasando es que se está recuperando espero que lo logre", aseguró el presidente.

Añadió que, para él, "tanta energía del pueblo junto, pensando en que viva, no que muera, da lo que la ciencia no nos da. El senador se está recuperando porque el pueblo colombiano quiere que se recupere, y este es un esfuerzo de unidad. Independientemente de lo que piense su familia y el mismo senador, el pueblo colombiano no quiere ver más gente muerta por su manera de pensar, si es que ese fue el móvil, porque aún hay otras hipótesis".

Sobre la investigación que se adelanta, aseguró que la Fiscalía General de la Nación avanza en las indagaciones y que ha puesto todo lo que está "en su disposición" para saber quienes son los responsables, y que también se conozca públicamente.

Miguel Uribe Turbay está en la Fundación Santa Fe. - Foto: Colprensa (fotocomposición propia)

¿Cuál es el estado de salud de Miguel Uribe Turbay?



El senador del Centro Democrático continúa en estado critico tras recibir un disparo en la cabeza mientras realizaba un evento político el pasado sábado 7 de junio. Tras el ataque, fue trasladado a la Clínica Medicentro de Fontibón, donde fue estabilizado para, posteriormente, ser llevado a la Fundación Santa Fe, donde recibió varias intervenciones quirúrgicas, una en su cabeza y otra en su pierna izquierda.

Aunque inicialmente tuvo "una respuesta mínima tanto a las intervenciones quirúrgicas y a los tratamientos médicos aplicados", la Fundación Santa Fe informó el miércoles 11 de junio que "se habían observado "signos de mejoría neurológica, evidenciados por una reducción del edema cerebral".

En el último parte médico, del 13 de junio, el hospital mencionó que "muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana, con valores de perfusión cerebral con tendencia a la estabilidad. De continuar con esta evolución clínica, se realizará un nuevo control imagenológico cerebral en los próximos días para evaluar cambios, hallazgos y revaloración de las lesiones".

