Cámara de Representantes confirmó que correo de Minigualdad fue rechazado por el sistema

Ante la polémica por un correo que no habría llegado para debatir el presupuesto del Ministerio de Igualdad y tras el cual la vicepresidenta Francia Márquez fue cuestionada, la Cámara de Representantes se pronunció.

>>> También le puede interesar: La molestia que causó la respuesta de Francia Márquez: "Eso no es problema mío"

La corporación confirmó que los correos enviados con la respuesta sobre la ejecución presupuestal sí llegaron a tiempo, pero fueron rechazados por un sistema para evitar spam.

El reporte evidenció que la información enviada el 20 y 21 de agosto fue bloqueada. Tras detectar el problema, la regla fue eliminada.

Publicidad

¿Qué pasó con el correo?

El pasado 21 de agosto de 2024, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, se presentó ante la Comisión Primera de la Cámara para responder por el presupuesto de la entidad.

La funcionaria debía enviar un cuestionario respondiendo algunas indagaciones, sin embargo, este aparentemente llegó tarde. Se excusó diciendo que lo había enviado la noche anterior.

Publicidad

"Se envió la respuesta al cuestionario que rebotó, dos veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del Ministerio", expresó Francia Márquez en el recinto.

En muchos de los congresistas, la respuesta de la vicepresidenta Márquez causó malestar.

"Lo que no podemos aceptar es que nos diga que eso no es problema de ella y que eso no es problema del Ministerio de la Igualdad. Claro que es problema suyo, vicepresidenta, porque su cartera, que le aprobamos en la Comisión Primera, lleva 1.1% de ejecución este año", comentó la representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao.

Al final, la célula legislativa decidió reagendar el debate para poder estudiar el presupuesto presentado por el Ministerio de Igualdad.

Publicidad

>>> También puede leer: Juan Gómez a Francia Márquez por polémicas declaraciones: "Obvio es problema de ella"