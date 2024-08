Juan Gómez a Francia Márquez por polémicas declaraciones: "Obvio es problema de ella"

La vicepresidenta Francia Márquez generó polémica luego de sus afirmaciones en torno a los cuestionamientos por el presupuesto del Ministerio de Igualdad.

>>> Vea más: Desconcierto por respuesta de Francia Márquez sobre Ministerio de Igualdad: ¿qué dijo?

¿Qué dijo la vicepresidenta Francia Márquez?

De acuerdo con la vicepresidenta, desde el Ministerio de Igualdad se envió un correo respondiendo un cuestionario. “Dos veces lo mandamos, rebotó y eso ya no es problema mío ni del Ministerio”.

Francia Márquez agregó que “hay que revisar qué pasó con eso, pero no se puede decir que no respondimos. Eso no es cierto. Yo soy respetuosa de la institución, soy respetuosa del Congreso, me citaron y aquí estoy presente”.

Publicidad

Ante las afirmaciones de la vicepresidenta, el representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo y vicepresidente de la Comisión Primera, Juan Sebastián Gómez, indicó en Noticias Caracol en vivo que “la verdad, pasaron cosas desafortunadas en la Comisión. Hay que recordar que la vicepresidenta Francia Márquez también es una ministra de Gobierno, ella también es una funcionaria pública que tiene unas obligaciones de concurrir y, además, de informarle a la Comisión lo que se le solicita y se le pida”.

Para Gómez, las declaraciones de Francia Márquez le parecen desafortunadas en varios sentidos: “El primero, decir que eso no es problema de ella; ella es responsable de la cartera, obvio es problema y responsabilidad de ella. Segundo, la hora en la que envían las respuestas; una comisión citada a las 9:00 de la mañana y doce horas antes envían unas respuestas para que los congresistas las estudiemos. Adicional, en la discusión, me parece que la vicepresidenta se molestó con las críticas de los colegas y creo que su respuesta no fue la mejor”.

Publicidad

Por último, el presidente de la Comisión Primera señaló que “lo más grave aún es que al estudiar las respuestas es que las cifras del Ministerio de la Igualdad no mejoran. Es un ministerio que no ejecuta, que no toma un rumbo, que es lo que realmente es de fondo y que preocupa a los congresistas”.

>>> Le puede interesar: La molestia que causó la respuesta de Francia Márquez: "Eso no es problema mío"