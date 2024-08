La molestia que causó la respuesta de Francia Márquez: "Eso no es problema mío"

En las últimas horas causó molestia una respuesta que brindó la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, en medio de la Comisión Primera de la Cámara para responder por el presupuesto de su cartera.

¿Qué dijo Francia Márquez?

Debido a que Francia Márquez tenía que enviar un cuestionario respondiendo algunas preguntas al Congreso, pero este rebotó en dos oportunidades, la vicepresidenta dijo: "Ayer, a las 9:22 minutos, se envió la respuesta al cuestionario, que rebotó; dos veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío ni del Ministerio".

La frase “ya no es problema mío” para muchos congresistas fue una muestra de desprecio hacia la comisión.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao dijo: “Lo que no podemos aceptar es que nos diga que eso no es problema de ella y que eso no es problema del Ministerio de la Igualdad. Claro que es problema suyo, vicepresidenta, porque su cartera, que le aprobamos en la Comisión Primera, lleva 1,1% de ejecución este año”.

Asimismo, el representante Jorge Eliécer Tamayo también expresó su molestia, pues en otros debates se le ha criticado al Ministerio de la Igualdad la baja ejecución presupuestal: “Pero perdón, de modo pues que si se cae el internet no van a dar la respuesta. ¿De dónde salió ese cuento? Es que por el medio más expedito y está a cuadras de aquí y no pueden mandar un oficio con una respuesta, ¿ah? Cuéntenme ustedes ese cuento. El internet se volvió, pues, en elemento probatorio, ¡no! ¿De dónde se inventan ese cuento?”.

Finalmente, la célula legislativa decidió reagendar el debate para poder estudiar el presupuesto presentado por el Ministerio de Igualdad.

