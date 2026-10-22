De la Espriella respondió a Rodrigo Lara tras su renuncia y habló de "diferencias de criterio"

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este jueves sobre la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, luego de recibir la carta en la que el funcionario presentó formalmente su renuncia. En una respuesta fechada el 22 de octubre de 2026 en Cali, el mandatario agradeció el trabajo del exministro y se refirió a las diferencias de criterio que, según indicó, pueden presentarse durante el ejercicio de las responsabilidades públicas.

La comunicación fue enviada después de que se conociera la salida de Lara, quien permaneció 76 días al frente de la cartera. Aunque el presidente destacó su disposición y compromiso con el país, también dejó una referencia a las distintas maneras de entender algunas decisiones, sin precisar cuáles fueron los desacuerdos que se presentaron durante ese periodo.

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En la carta dirigida al exministro, De la Espriella aseguró que "he recibido su carta y quiero agradecerle, de manera muy especial su disposición, la lealtad y el compromiso con los que ha servido a Colombia durante estos meses". El mandatario también reconoció el trabajo de Lara durante su paso por el Ministerio del Interior y señaló que su salida no cambia la valoración que tiene de su vocación de servicio. "Valoro mucho su trabajo, su entrega y la seriedad con la que asumió las responsabilidades que le fueron confiadas", escribió el jefe de Estado.



¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre la renuncia de Rodrigo Lara?

Uno de los apartados centrales de la respuesta presidencial hace referencia a las diferencias que pueden surgir entre los integrantes de un Gobierno. "Como ocurre en toda tarea de esta naturaleza, en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones. Nada de ello disminuye el reconocimiento que tengo por su vocación de servicio", manifestó el presidente. En su carta, el presidente también relacionó la salida de Lara con los retos que enfrenta su administración y con la continuidad de los objetivos del Gobierno, a los que se refirió como la construcción de la 'Patria Milagro'.



"La construcción de la 'Patria Milagro' es una tarea que no se detiene ni descansa. Exige constancia, convicción y personas dispuestas a poner su talento al servicio de la Patria", señaló. El mandatario agregó que el trabajo en el sector público puede implicar cambios y nuevas responsabilidades, y expresó su confianza en que Lara continuará aportando al país desde otros espacios. "Quedan por delante nuevos caminos y nuevas responsabilidades. Confío en que sabrá asumirlos con la misma seriedad con la que ha desempeñado hasta ahora sus deberes públicos y que encontrará en ellos otras formas de servir al país", concluyó De la Espriella.



Al cierre de la comunicación, el presidente reiteró sus buenos deseos para el exministro y le envió un saludo afectuoso. No anunció nuevas funciones para Lara ni entregó información adicional sobre el proceso que condujo a su salida. "Reciba un abrazo afectuoso y mis mejores deseos para esta nueva etapa".



Rodrigo Lara presentó una renuncia irrevocable

En la carta que remitió al presidente, Lara formalizó su salida del Ministerio del Interior y señaló que su decisión era "libre, voluntaria e irrevocable", con efectos a partir de la fecha en que fuera aceptada. El exministro expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y destacó el trabajo del equipo con el que estuvo al frente de la entidad. También ofreció entregar la información relacionada con los asuntos pendientes, con el propósito de facilitar la transición administrativa. "Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor, y me llevo el orgullo de haber trabajado con un equipo comprometido con las instituciones, con los territorios y con la seguridad y la convivencia de los colombianos", escribió.

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En otro apartado de su comunicación, Lara sostuvo que durante su gestión se adelantaron acciones en diferentes frentes. Entre los resultados que mencionó estuvieron la eliminación de 557 contratos de prestación de servicios que calificó como correspondientes a supuestos contratistas fantasmas, así como la contratación de un equipo de auditoría forense para revisar posibles irregularidades. También se refirió a la atención de emergencias, a las medidas relacionadas con la protesta social y a las reuniones con autoridades regionales para abordar asuntos de seguridad y orden público.

Tras el anuncio de la salida de Rodrigo Lara, el presidente confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado sería su reemplazo en el Ministerio del Interior. Ordóñez se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Mientras se concreta su llegada y se adelanta el proceso correspondiente, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de la cartera, según la información divulgada tras el relevo. El cambio se produce cuando el Gobierno tiene varios asuntos pendientes en el Congreso, entre ellos la ley de sometimiento y otras iniciativas legislativas que requieren avanzar en su trámite parlamentario.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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