De la Espriella anuncia salida de Rodrigo Lara del Mininterior y nombra a Alejandro Ordóñez

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior y confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado será su reemplazo, quien hasta ahora es embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El anuncio fue hecho por el mandatario a través de su cuenta de X, donde agradeció a Lara por "su servicio a Colombia".

En su mensaje, De la Espriella destacó de Ordóñez la "experiencia, carácter y trayectoria que serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación". Sin embargo, mientras se completa el proceso formal de posesión, el Ministerio del Interior estará bajo la responsabilidad temporal de Iván Cancino, actual ministro de Justicia.



La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produce el mismo día en el que el Gobierno ha tenido que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional, después de que un fallo de forma invalidase el aprobado la víspera por las dos cámaras legislativas.

Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia.



Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

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Con la salida de Rodrigo Lara, ya son dos los ministros que dejan el Gobierno, después de la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación.



¿Quién es Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior?

Alejandro Ordóñez Maldonado es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especializado en Derecho Administrativo. Cuenta con una trayectoria en el sector público que incluye su paso por la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado y la diplomacia colombiana.



Entre 2009 y 2016 se desempeñó como procurador general de la Nación, periodo durante el cual fue reelegido en el cargo. Antes de llegar a la Procuraduría, fue magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008 y presidió esa corporación entre 2004 y 2005. También integró el Tribunal Administrativo de Santander, que presidió entre 1996 y 2000, y fue concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989.

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Su experiencia en el ámbito internacional incluye la representación de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ejerció entre septiembre de 2018 y agosto de 2022. En septiembre de 2026 volvió a asumir esa representación diplomática, luego de ser posesionado como jefe de la Misión Permanente de Colombia ante el organismo.

En su llegada a la OEA, Ordóñez afirmó que representaría al Estado colombiano y defendería los principios promovidos por Abelardo de la Espriella durante su campaña presidencial. Ahora, con el anuncio de su designación como ministro del Interior, regresará a la primera línea del Gobierno nacional.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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