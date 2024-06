Debate de control político a mindefensa terminó en duro cruce de opiniones entre senadoras

Este lunes, 17 de junio de 2024, se llevó a cabo un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la crisis de inseguridad que se vive en el suroccidente del país. Durante la sesión hubo un cruce entre las senadoras Aída Quilcué y María Fernanda Cabal.

Pese a que el debate de control político contra el ministro de Defensa se llevó a cabo en la plenaria del Senado, el funcionario no asistió, pues se encontraba atendiendo un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes.

Durante esa jornada los senadores expusieron sus argumentos frente a la situación de inseguridad, especialmente en el Valle del Cauca y el Cauca.

El cruce más álgido se dio entre la senadora Aída Quilcué, del Pacto Histórico, y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

“Busquemos unos puntos comunes, pero de verdad, no para aprovecharse de las víctimas de la guerra. Quería dejar ese precedente porque aquí se habla de la guardia indígena, cuando quieren hablar mal lo hacen y si no, lo utilizan a su favor. Con eso no estoy de acuerdo”, aseveró Quilcué.

Por su parte, Cabal aseguró que “está la evidencia. Ustedes sacaban a la fuerza pública, ustedes usaban mecanismos de autonomía indígena y consulta previa para hacer lo que se les ha dado la gana”.

La plenaria citó nuevamente a las 11 de la mañana del martes, 18 de junio de 2024.

