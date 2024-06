Congelan $600.000 millones a Fuerzas Militares: “Limita posibilidad de mantener seguridad”

El congelamiento de recursos ordenado por el Ministerio de Hacienda también tocó al sector defensa en Colombia. En relación a las Fuerzas Militares, es decir, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, incluso sanidad militar, son más de 600.000 millones de pesos que quedaron congelados y equivalen a un poco más del 3% del presupuesto asignado, que tiene varias afectaciones, entre ellas el combustible necesario para las operaciones militares.

Desde el departamento de logística del Ejército ya se ordenó no realizar más apoyos de combustible respecto a solicitudes provenientes del segundo comandante de la institución y no hacer redistribuciones del mismo entre vehículos, para poder suplir las necesidades hasta finales de julio mientras de destraban estos recursos.

“Eso significa no mover camiones, no transportar tropas, no mover helicópteros y muchas cosas más, pero también afecta la parte de compra de equipos, la parte de alimentación, desplazamientos, la parte que va asignada a las mismas tropas para poder operar”, aseguró el sargento (r) Orlando Lenis, director de la Fundación Héroes de Colombia.

Y agregó: “Eso limita el accionar de nuestra fuerza pública, limita el control territorial, limita los apoyos para nuestra fuerza pública en estado de ataque y, sobre todo, limita la posibilidad de mantener una seguridad en Colombia, que de por sí ya es inestable”.

Esta situación afecta directamente los gastos de funcionamiento y de bienes y servicios, como el combustible para vehículos y aeronaves de las Fuerzas Militares, el mantenimiento, repuestos, el pago de los servicios públicos e incluso la alimentación, por ejemplo, de los caninos.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, a través de un comunicado, aseguró que el bloqueo de recursos es temporal, pero afirmó que al Ministerio de Hacienda ya le enviaron propuestas de recortes presupuestales que se harán en algunos sectores sin reducir los rubros destinados a la compra de combustible.

