El rifirrafe en medio del debate de control político a la vicepresidenta Francia Márquez: ¿qué pasó?

El debate de control política al cual fue citada este martes la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en la plenaria del Senado concluyó anoche en medio de un rifirrafe. La diligencia se adelantó por cuestionamientos a la ejecución presupuestal en la cartera que lidera, el Ministerio de la Igualdad.

>>>Siga leyendo: Corte Suprema llama a indagatoria a cinco congresistas por escándalo de corrupción de UNGRD

La cita, sin embargo, estuvo marcado por enfrentamientos con la oposición luego de que senadores del Pacto Histórico se ubicaran frente al atril del Senado para impedir que una cámara del congresista Jota P. Hernández -de Alianza Verde-, quien citó el debate, grabara a Márquez, así como a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien también estaba citada.

Algunas senadoras del Pacto Histórico obstruyeron la grabación de la intervención de Hernández y se ubicaron al frente de las funcionarias para rodearlas, pues consideraron que esas acciones correspondían a un acoso y una falta de respeto hacia la vicepresidenta de la República.

Publicidad

La baja ejecución del Ministerio de la Igualdad y la presunta duplicidad de funciones con otras entidades fueron los principales cuestionamientos. El senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, aseguró, por ejemplo, que el Ministerio de la Igualdad " ejecutó en el año 2023 el 0.4%", e incluso comparó que "el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ejecutó el 94.1%, el Instituto Nacional para sordos que ejecutó el 80% y el Instituto Nacional para Ciegos que ejecutó el 91%".

Sobre la supuesta duplicidad, el congresista de Cambio Radical señaló que "son cerca de ocho entidades que tienen las mismas competencias, las mismas direcciones, las mismas responsabilidades y funciones que el ministerio de la Igualdad”.

Publicidad

>>>Puede leer: Procuraduría inhabilita a Álvaro Leyva: no podrá ejercer cargos públicos en próximos 10 años

Carlos Fernando Motoa X: @SenadoGovCo

"Si el gobierno sigue en la dinámica de crear entidades y no tener planeación en la misma, no bastarán las reformas tributarias, las leyes de financiamiento u otros propósitos en materia fiscal que hoy están ahogando a los colombianos", agregó Motoa, quien hizo un llamado a la Procuraduría para que examine la gestión del Ministerio de la Igualdad.

Pero fueron los cuestionamientos de Hernández los más duros. El congresista lanzó duros señalamientos en contra de la vicepresidenta: "Lo único que usted ha podido lograr es ese primer lugar de los ministros con peor ejecución. Hoy usted, vicepresidenta y ministra Francia, se convierte en la peor ministra que ha tenido la historia de Colombia", dijo el senador.

Publicidad

Hernández, sin embargo, reconoció que si bien la mayoría de programas de esa cartera presentan baja ejecución presupuestal, el único que registra una alta ejecución es ‘Jovenes en Paz’, que según el Minigualdad busca "dignificar y proteger a la juventud en situación de alta vulnerabilidad a través de la capacitación y su vinculación al sistema educativo".

"Este programa sí ha ejecutado cerca del 100%, es el único cuando lo comparamos con los otros. Digámosle la verdad a Colombia, vicepresidenta, usted desde el ministerio de la Igualdad ha decidido priorizar a los criminales, colocarlos por encima de gente necesitada como la que aparece en esos 21 programas", aseguró Hernández.

Publicidad

El senador señaló que el Ministerio de la Igualdad "recibe 500 mil millones de pesos y decide enviar 469 mil millones de pesos al fondo de la supuesta superación de brechas". Agregó: "Otros 30.849 millones los dejaron para gastos de personal y adquisición de bienes, pero sólo hasta agosto del 2024 han usado 2.913 millones". Al final, dijo: "Mi pregunta es: ¿dónde están los 27.936 millones restantes de esa plata?".

Jota Pe Hernández. X: @SenadoGovCo

La respuesta de Márquez

En su discurso, la vicepresidenta y ministra de Igualdad defendió la labor de esa cartera, y aseguró que la ejecución del presupuesto ya supera el 90%. También se tomó un momento para decir que, a pesar de las denuncias presentadas por los citantes al debate de control, se siente orgullosa de la labor que han desempeñado.

"No siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa del trabajo que he podido realizar como ministra de la Igualdad y la Equidad, en lo que va corrido del tiempo que fue designada de un año con cuatro meses. Hoy puedo decir que en el segundo semestre arrancamos procesos de contratación y hoy tenemos proyectos contratados y en ejecución", dijo Márquez en su intervención.

Publicidad

Márquez también expresó: "Es necesario decir que trabajar por la igualdad y la equidad no debe generar temores en este país, creo que todos ganamos si trabajamos juntos por cerrar las brechas".

Sobre el presupuesto, Márquez aseguró que "en 2024 efectivamente el presupuesto del Ministerio era de 1.8 billones, pero hubo un recorte del presupuesto de 200.000 millones de pesos y el presupuesto que hoy tiene el Ministerio de la Igualdad es de 1,6 billones, de eso hemos comprometido el 94%, yo tengo que decirle que el 25% del presupuesto del Ministerio de la Igualdad y la Equidad se encuentra en ejecución".

Publicidad

La funcionaria agregó que "ya hay contratos que se están ejecutando y esa es la ejecución del Ministerio". Y remató: "Ahora, si me lo compara con lo obligado, efectivamente lo obligado es 2.5% y ¿por qué?, pues esto obedece a las formas contractuales".

"Si las repuestas que nos dieron son verdaderas, entonces la ministra está mintiendo, yo sí quisiera que se refiriera a todas las cifras que yo entregué", le respondió Hernández al finalizar.

Hay que decir que el debate terminó en tensión, además, porque que tuvo que levantarse por falta de quórum, lo que generó una protesta de Carlos Motoa, quien se declaró insatisfecho con las respuestas de Márquez.