Procuraduría inhabilita a Álvaro Leyva: no podrá ejercer cargos públicos en próximos 10 años

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, tras comprobar que desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.

>>> Vea más: ¿En cuánto bajaría costo de pasaporte en Colombia?

¿Por qué inhabilitaron a Álvaro Leyva?

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento presentó pruebas de que la decisión que en su momento tomó el excanciller Leyva no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva y que la determinación del exfuncionario misma carecía de fundamento legal.

La Procuraduría determinó que la decisión tomada por el exministro se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente (Thomas Greg y Sons), lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, teniendo en cuenta que la multinacional cumplió con todos los requisitos definidos por la Cancillería.

Publicidad

¿Qué falta le atribuyen a Álvaro Leyva?

Por este hecho, el ente de control confirmó que el exministro Leyva incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación absolvió al excanciller por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa.

Publicidad

Álvaro Leyva explicó por qué tomó decisión de pasaportes

El exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, se presentó el pasado 18 de junio ante la Procuraduría y explicó por qué declaró desierta la licitación de los pasaportes.

Leyva dijo que él obró protegiendo los derechos fundamentales de muchas personas que buscaron presentarse, y no lo pudieron hacer, y otras a las cuales no dejaron.

“Decreté desierta la licitación obrando de buena fe, en cumplimiento del deber y pensando en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, indicó el exfuncionario.

Leyva afirmó que, al llegar al proceso, encontró al menos 140 observaciones en el caso y que la misma Procuraduría había hecho comentarios sobre la licitación. Además, el excanciller cuestionó que Thomas Greg & Sons ha sido el único oferente que siempre gana el contrato desde los años 70, y al ver esto, decidió declarar desierta la licitación. También dijo por qué no se separó del cargo cuando lo solicitó el ente de control: “Cuando fui suspendido no me separé inmediatamente del cargo, no por desacato, sino porque los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores y los de la Presidencia conceptuaron que debería ejecutarla el presidente y que mientras tanto no podía abandonar el cargo, pero cuando la Procuraduría hizo tal aclaración, de inmediato me separé acatando de tal modo la decisión de suspensión que el mismo presidente trinó diciendo que ‘el ministro se había autosuspendido’”.

Publicidad

>>> Le puede interesar: ¿Qué implica el cambio en la emisión de pasaportes en Colombia a partir de 2025?