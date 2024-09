"Eljach está virtualmente elegido y los corruptos van a vivir sabroso": Luis Felipe Henao

Sigue la polémica por la postulación de Gregorio Eljach, por parte del presidente Gustavo Petro, para ser procurador general de la nación.

Luis Felipe Henao, postulado a procurador por el Consejo de Estado, habló en Noticias Caracol en vivo y dijo que “el doctor Eljach está virtualmente elegido. El presidente de la República se sacó un ojo para no quedar ciego. No quería que existiera un ente de control que hiciera el papel de lucha contra la corrupción”.

"Los corruptos van a vivir sabroroso": Henao

Además, Luis Felipe Henao mencionó que “el presidente quiere que el próximo sea el último procurador general de la nación y que se aplique que ninguna persona, que sea elegida popularmente, sea sancionada por la Procuraduría. Esto es una carta de impunidad y los corruptos van a vivir sabroso”.

En cuanto al apoyo del Partido Conservador a Eljach, Henao aseguró que “no me sorprendió. Es una persona que lleva más de 20 años en el Congreso, es un candidato al cual recurrió el presidente cuando vio que sus candidatos ya no tenían posibilidades de ganar en la Cámara de Representantes y el Senado. Esto demuestra más la debilidad del presidente. Gregorio Eljach no será el candidato de Petro sino del Congreso”.

Por otra parte, Luis Felipe Henao criticó que el proceso de elección para procurador “ha sido totalmente exprés, un proceso donde no tuvimos audiencia con ningún partido, donde la Comisión de Acreditación ni siquiera ha verificado si las hojas de vida cumplen o no cumplen, y yo creo que esto es un elemento más de ese distanciamiento institucional que está sufriendo Colombia".

Finalmente, en el diálogo con Noticias Caracol en vivo, Henado concluyó: "Yo creo que es la elección más rápida de procurador general de la nación que ha habido y esto sigue generando un aumento de desinstitucionalidad. Colombia es un país altamente corrupto”.

